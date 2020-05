Több mint 12 ezer kilométert tett meg egy kakukk hazafelé, Afrika déli vidékéről mongóliai költőhelyére tartó vándorlása alatt – írta a BBC hírportálja.

A madár, amely nevét az Onon mongol folyóról kapta, március 20-án indult el zambiai telelőhelyéről. Tavaly nyáron mongol tudósok a brit madártani szövetséggel (BTO) együttműködve öt kakukkot láttak el műholdas nyomkövetővel a Mongolia Cuckoo Project keretében, hogy hosszú vándorlásukat megfigyelhessék. Onon volt a megjelölt madarak egyike.

A kakukk több ezer kilométert tett meg az Indiai-óceán fölött leszállás nélkül, átlagosan óránként 60 kilométeres sebességgel, átrepülve Kenya, Szaúd-Arábia és Bangladesh fölött. Ő volt az öt madár közül az egyetlen, amelyiknek hazaútját sikerült végig követni, a többiek valószínűleg elpusztultak a kimerültségtől, vagy ragadozók zsákmányává váltak.

This is incredible. BAYAN, the second Mongolian Cuckoo to begin his crossing of the Arabian Sea, is closely following in ONON's wingflaps. Hoping for more signals later today. Will he join ONON in Madhya Pradesh? Or a different part of Incredible India? https://t.co/SSuWCvIF1Z pic.twitter.com/GhfIujmLB8

— Birding Beijing 北京观鸟 (@BirdingBeijing) May 5, 2020