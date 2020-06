Szobrot állítanának Greta Thunbergnek

Folytatódnak a támadások a szobrok ellen Nyugat Európában. Nagy-Britanniában Winston Churchill és Abraham Lincoln szobrát rongálták meg a napokban, Franciaországban pedig Napóleon és Charles de Gaulle szobrának eltávolítását követelik radikális baloldali, bevándorláspárti szervezetek – írja a V4NA hírügynökség.

Belgiumban Julius Caesar szobrának mentek neki. Milánóban az arcukat kendővel eltakaró fiatalok vörös festékkel öntötték le egy ismert jobboldali publicista, Indro Montanelli szobrát, aki 2001-es haláláig az Il Giornale című politikai napilap alapító-főszerkesztője volt.

Voi non capite, la statua di Indro Montanelli non è stata vandalizzata, è stata arricchita. Sono state aggiunte due sue caratteristiche, „razzista” e „stupratore”. Ora rappresenta la sua persona in modo completo, così da poter essere ricordato per ciò che era. It’s a fact pic.twitter.com/npKZ8bCKXq

Budapesten a nácik legnagyobb ellenségének, Winston Churchillnek az emlékművét rongálták meg Black Lives Matter szimpatinzánsok. Tudatlanságuk tanúbizonysága, hogy lenácizták az egykori brit miniszterelnököt.

A szoborledöntésekben radikális baloldaliak is kiveszik a részüket. A The Guardian nevű lap munkatársa például felsorolta Twitter-oldalán azokat a szobrokat, amelyeket szerinte el kell tüntetni.

This is Robert Clive’s statue off Whitehall. Clive was described by historian William Dalrymple as „unstable sociopath” who conquered much of India.

He committed mass atrocities and his policies led to a famine which reduced Bengal’s population by a third. pic.twitter.com/cbUiwkRlnz

