Szélfarmszigetet épít Dánia az Északi-tengeren

A 210 milliárd dán koronából (10 ezer milliárd forint) megvalósuló mesterséges sziget Dánia nyugati partjaitól nagyjából 80 kilométerre létesül és számos európai országgal lesz összeköttetésben.

A Dán Energiaügynökség szerint a sziget kapacitása kezdetben 200 szélturbina, 3 gigawatt lesz, amely hárommillió európai háztartás energiaszükségletének fedezésére elegendő, és idővel 10 gigawattra bővítik.

Denmark has decided to construct the world’s first windenergy hub as an artificial island in the North Sea #dkgreen pic.twitter.com/lKrxmWV61q

— Dan Jørgensen (@DanJoergensen) February 4, 2021