A Nottinghamshirem megyei Braxtone kerületben járőröztek a rendőrök, amikor vasárnap kora reggel meglátták a madarat, amelyik egy farm karámjából szökött meg Strelley-ben, és

A rendőrök meglepődtek, majd befogták és visszaszállították a gazdájának. Gareth Philp rendőr elmondta, hogy

Tavaly a helyi rendőrök egy pár lopott pingvint mentettek meg, majd betörés miatt letartóztatták a gyanúsítottat.

Officers p-p-picked up a penguin in Strelley on Sunday morning 🐧 https://t.co/NYie3WNF8b

