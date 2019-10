Óriási sikert értek el a Babes-Bolyai egyetem magyar diákjai

Az erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzés máig legkiemelkedőbb hallgatói eredményét érték el a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének diákjai 2019. október 7. és 11. között a norvégiai Bergenben megrendezett világszínvonalú NHH International Case Competition nemzetközi esettanulmány versenyen.

Amerikai, ázsiai és nyugat-európai egyetemek csapataival versenyezve a Barabási Tamás (Gazdasági informatika 3. év), Borsos András (Pénzügy és bank, 3. év), Jakó Zsolt (Menedzsment 3. év) és Molnár Eszter (Gazdasági informatika 3. év) alkotta kolozsvári csapat csoportelsőként jutott a verseny három csapatos nagydöntőjébe, ahol megosztott második helyet ért el – olvasható az egyetem közleményében.



A csoportfordulók során a kolozsvári csapat a BI Norwegian Business School, a City University of Hong Kong, valamint a házigazda NHH Norwegian School of Economics csapatait sikerült megelőznie a Norge Coop vállalat kihívásaira adott gyakorlati megoldásával. A nagydöntőben, ahol a csapat szintén kiemelkedően teljesített, az amerikai Georgetown University, valamint a későbbi győztes ausztrál University of Technology Sydney volt az ellenfél a közlemény szerint.

A kolozsvári magyar közgazdász hallgatók ezt az eddig páratlan sikert röviddel azután érték el, hogy egyetemi kollégáik csapatai a washingtoni Georgetown University versenyén runner-up díjat, a University of Maastricht versenyének legfontosabb fordulójában csoportmásodik helyet, a budapesti Solvers’ Cup 10 órás fordulójában pedig

második helyet szereztek, összességében az erdélyi magyar nyelvű közgazdászképzésben mindmáig egyedülálló nemzetközi eredményeket felmutatva.

A csapat felkészítő tanárai dr. Szász Levente, dr. Györfy Lehel-Zoltán és dr. Rácz Béla-Gergely voltak.