Óriási nyeremény vár, kétszer annyi lottószelvény fogyhat

„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Jó Édesanyánk, Nagymamánk, Isten Veled!” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Jó Édesanyánk, Nagymamánk, Dédikénk, Anyósom, Testvérünk és Rokonunk, ZETTL MÁRTONNÉ szül. Farkas Mária életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. 02. 26-án 16 órakor lesz a magyarkimlei temetőben. Engesztelő szentmise lelki üdvéért a temetés előtt, 15.15 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Életünk egén fénylő csillag voltál, itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, pótolhatatlan lesz a Te drága lényed. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága testvérünk, keresztanyánk, nagynénénk és rokonunk, HORVÁTH DOROTTYA volt csornai lakos életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án, pénteken 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei

„Elmentem, szeretteim, nehéz volt már élni, kopogok a Jóistennél bebocsátást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem így már könnyebb. Értem néhanapján ejtsetek egy könnyet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZAKÁLY JÁNOSNÉ szül. Módos Irén életének 91. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. február 26-án 13.45 órakor lesz a himodi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 13.15 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagyanyánk, Dédikénk, Testvérem és Rokonunk, TÓTH KÁROLYNÉ szül. Szendi Ilona életének 86. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 26-án, szerdán 15 órakor lesz a Győr, Szabadi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, ajka sem szól többé, mert lezárt, néma, holt. Megállott a két kéz, mely mindig csak adott, végsőkig küzdöttél, de erőd már elfogyott.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédimamánk, TAKÁCS FERENCNÉ szül. Varga Erzsébet (Sziszi néni) életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. 02. 26-án, szerdán 14 órakor lesz az óvári temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Számunkra az élet csodája voltál, fény ragyogta be lelkünk, ha hozzánk szóltál. Még most is halljuk üde nevetésed, nagyon szeretünk, soha nem feledünk téged.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédnagypapánk és rokonunk, ARADI SÁNDOR „Sanyi bácsi” életének 89. évében rövid szenvedés után, családi körben elhunyt. Temetése február 27-én, csütörtökön 13 órakor lesz a hegyeshalmi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapám, fiam, apósom, testvérem, rokonunk és jó barátunk, PETROVICZ ÁRPÁD életének 67. évében türelemmel viselt betegségben, csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 27-én, csütörtökön 15 órakor lesz a tényői katolikus temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14.15 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. VÖLGYES GUSZTÁVNÉ szül. Szommer Rozália pedagógus életének 92. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án, pénteken 15.30 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Az engesztelő szentmise 15 órakor kezdődik a kápolnában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamám, anyósunk, SZIGETI LAJOSNÉ szül. Horváth Mária, a dénesfai Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály volt főnővére életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 28-án, pénteken 15.30 órakor lesz a dénesfai temetőben. Előtte engesztelő szentmisét mondatunk a helyi kápolnában 15 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLLÁRY MIKLÓSNÉ a Kisalföld Volán nyugdíjasa életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. február 28-án, pénteken 15 órakor lesz a győr-szigeti temető ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Fiam, Testvérünk, Sógorom és Rokonunk, SZABADOS KRISZTIÁN életének 37. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója február 26-án, szerdán 15 órakor lesz Győrújbaráton, a pusztafalusi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban velünk éreznek, és sírjára a kegyelet virágait elhelyezik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS OTTÓNÉ szül. Matkovits Ilona életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POKORNYI FERENC 69 éves korában csendesen elhunyt. Szeretett hozzátartozónk kívánságának megfelelően, szűk családi körben búcsúztattuk. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÓZSEF tőzeggyári születésű életének 89. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni temetése szentmisével egybekötve 2020. február 26-án 14 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk SZÁR SÁNDOR (1926-2017) halálának 3. évfordulójára SZÁR SÁNDORNÉ (1930-2018) szül.: Bognár Irma halálának 2. évfordulójára. ..Gyertyát gyújtunk, égjen a szeretetért, a Veletek töltött minden pillanatért. Elmentetek tőlünk, nem látjuk őket többé, de szívünkbe itt élnek mindörökké! Szerető fiatok: Ernő és családja