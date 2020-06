Nem film, valóság: megtalálták a tíz éve elrejtett kincses ládát

Aranypénzek, aranyrögök is voltak benne.

Megtalálták azt az 1 millió dollár értékű kincses ládát, amelyet egy dúsgazdag amerikai műgyűjtő rejtett el egy évtizede Új-Mexikóban, a Sziklás-hegységben, hogy úgymond a friss levegőre és állama természeti szépségeinek felfedezésére csábítsa honfitársait a tévéképernyő bámulása helyett.

A kincsvadászat végét maga a milliomos, a 89 éves Forrest Fenn jelentette be vasárnap a honlapján. A megtaláló kérésére nem árulta el, hogy kinek sikerült rábukkannia a ládányi aranyra, ékszerekre és régészeti leletekre, de – mint elmondta – a férfi egy fotóval bizonyította a kincs megtalálását. Azt mondta, hogy az illetőt, akit közelebbről nem ismer, az általa megadott támpontok segítették hozzá a kincs felkutatásához.

Fenn szerint a kincses ládát néhány nappal ezelőtt találták meg, pontosan ugyanott, ahol ő annak idején elrejtette, de a helyet most sem nevezte meg.

Fenn 2010-ben, azután kezdett sajátos akciójába, hogy kiderült: veserákja van, és legfeljebb három évig élhet. Az aranyfüsttel bevont bronzládikába ritka aranypénzeket, aranyrögöket, drágakövekkel ékes prekolumbiánus régiségeket helyezett. Egy 2017-es interjúban azt mondta, hogy a láda kilenc kilót, tartalma további 10 kilót nyom.

„Az motivál az egészben, hogy rávegyem a gyerekeket, kecmeregjenek ki a kanapéból meg számítógépes játékaik közül a friss levegőre, a napfényre, és szórakozzanak kicsit a fák között” – idézte Fennt a Detroit Free Press című amerikai lap.

A műgyűjtő The Thrill of the Chase című 24-soros versében – azonos című önéletrajzi könyvében -, valamint az interneten adott rejtett támpontokat a megtalálásához.

A Santa Fé-i milliomos által meghirdetett kincsvadászat százezreket csalogatott a Sziklás-hegységbe. Sokan feladták állásukat, mások egy élet megtakarítását fordították a keresésre. Legkevesebb négy ember életét vesztette kincskeresés közben, amelyet ezért egy ponton majdnem le is fújtak.

