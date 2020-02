Nagyon sokszor felejtjük értékeinket a vonaton

A közlemény szerint a talált tárgyakat tavaly november óta rögzítik okostelefonnal egy adatbázisban.

Valamennyi hozzáféréssel rendelkező szolgálati helyen – például a pénztárosok és jegyvizsgálók is – azonnal nyilvántartásba tudják venni az elhagyott tárgyakat.

Az információkhoz a MÁVDIREKT is hozzáfér, így a telefonon érdeklődő utasok gyors és pontos tájékoztatást kaphatnak.

Az új adatbázisba már fényképeket is fel lehet tölteni, ezzel a tárgyak beazonosítása jelentősen leegyszerűsödik

– tették hozzá.

Az adatbázisban szerepelnek például táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhanemű, műszaki cikkek (laptop, telefon), de akadnak hangszerek (gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközök (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, íjfelszerelés) de jegygyűrű, babakocsi, műláb, szintező állvány is. A tavaly év végi ünnepi időszakban több adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme és egy mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé, de találtak már javítás alatt álló érettségi dolgozatot, doktori disszertációt és szakdolgozatot is.