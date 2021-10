Mérgező gáz szivárog egy teherhajóból Kanada partjainál

A máltai zászló alatt közlekedő, Zim Kingston nevű hajó a Juan de Fuca-szoros felé tartott, amely Kanada és az Egyesült Államok határa a kontinens nyugati partján, amikor csütörtökön vízbe esett róla 40 konténer, valamint a fedélzeten maradt konténerek közül több megrongálódott.

So, crew just evacuated a container ship off the coast of Vancouver Island that lost 40 containers and now has 50,000+ kilos of potassium amylxanthate on fire… and there is the largest post tropical cyclone in PNW history about to hit it dead on. Groovy. pic.twitter.com/n2MFTpx9cD

— RockGod (@TheWouston) October 24, 2021