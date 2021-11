Megvan az őszi ízek sztárja, legtöbb olvasónk a sütőtökre esküszik

Szavazásunkban ezúttal arra voltunk kíváncsiak, az ősz különleges ízei közül melyik olvasóink kedvence.

Az eredmények alapján csak egy hajszál választja el egymástól a sütőtök és az almás pite népszerűségét. Viszont a kedvenc őszi íznek járó elismerést végül a sütőtök nyerte a szavazatok 30 százalékával.

Ezen nem is kell csodálkozni, hiszen ennek a tökfélének a számtalan felhasználási módja között mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt. Legyen szó süteményről, köretről, levesről vagy akár főételről, a sütőtök tökéletes alapanyagként szolgál! Ahhoz pedig, hogy az interneten keringő, jobbnál jobb receptek közül minden nekünk tetszőt kipróbáljunk, egy egész szezon is kevés. Még szerencse, hogy a sütőtök a kamrában, sötét helyen tárolva akár hetekig is eláll, amíg mi kitaláljuk, mi is legyen belőle. De bármit is választunk, az biztos, hogy ragyogó színű és vitaminokban gazdag fogás kerül majd az asztalunkra.

Az almás pite alig marad el a sütőtök mögött, olvasóink 28 százalékának ez a kedvenc őszi íze.

Ez sem véletlen, hiszen mindannyian álltunk már toporogva a sütő előtt, és vártuk, hogy elkészüljön végre ez a mennyei sütemény. És almás pitéből is számtalan forma létezik. Vannak, akik laposan, vékony tésztával kedvelik, és vannak olyanok, akiknek soha nem elég benne a töltelék vagy a tetején a porcukor. De mindegy is, hogy milyen, tortaszeletként tálalt, vagy kockára vágott, csak édesanyánk készítse, hiszen úgy az igazi!

Olvasóink 27 százaléka el sem tudna képzelni finomabbat a hideg időben szívet melengető sült gesztenyénél.

A gesztenyeárusoktól szálló finom illatok még azokat is kiszólítják a fűtött lakásból, akik legszívesebben egészen tavaszig takaróba burkolóznának. A zacskóba töltött finomság láttán ráadásul mindenkinek eszébe juthat néhány kedves, gyerekkori emlék, amikor minden zsebpénzünket hajlandóak lettünk volna odaadni néhány szem sült gesztenyéért. Szóval irány a gesztenyeárus vagy próbálkozzunk otthon, a nosztalgia hangulata úgyis magával ragad majd!

De ne felejtkezzünk el az ősz többi jellegzetes ízéről, a mustról és az újborról sem, amelyek olvasóink 15 százalékának az abszolút kedvencei.

A szüret fáradalmai után nincs is semmi más, ami a friss mustnál és az újbornál jobban igazolná, megérte fáradozni. Az élményt pedig csak néhány apróság teheti még teljesebbé. Egy kellemes borászat teraszán, a szőlőst nézve, egy laktató vacsora után, hangulatos muzsika mellett kortyolgatva minden bajunkat elfelejthetjük.