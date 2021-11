Megkezdődött a korallok rendkívül látványos szaporodása (képek)

Az ABC News ausztrál hírportál beszámolója szerint lábadozik a létét veszélyeztető súlyos korallfehéredés után Ausztrália világörökségi listán szereplő Nagy-korallzátonya.

A korallok rendkívül látványos szaporodása kedden, egy teliholdas éjszakán vette kezdetét, és még két-három napig tart. A korallok a Queens állambeli partvidéken a világ legnagyobb szexuális eseményeként beharangozott korallívás során peték és spermiumok billiót bocsátották az óceánba vörös, sárga és narancssárga színekben, hogy szaporodjanak.

A queenslandi James Cook Egyetem korallkutató intézetének tudósai szerint a korallok legalább 80 százalékát 2016 óta legalább egyszer súlyosan érintette a kifehéredés, amelynek oka elsősorban a klímaváltozás, ezzel összefüggésben pedig az óceánok felmelegedése. Legutóbb 2020-ban jelentettek nagy mértékű fehéredést a korallzátonyon.

The Great Barrier Reef has „given birth” in its annual coral spawn, creating a cacophony of color on the Australian landmark. https://t.co/VFVyl3bwqf

