Még a koronavírust is kiszagolják a kutyák

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszba ért. Most a legtöbb országban azon dolgoznak, hogy fokozatosan, de a legnagyobb biztonságban újraindíthassák az életet.

A kutatók szerint ugyanis a kutyák szaglása körülbelül egymilliószor fejlettebb, mint az emberé, amivel szinte bármit képesek kiszimatolni és azonosítani a környezetükben – írja a Vasárnap Reggel.

A hétköznapokban segítenek például az igen értékes szarvasgomba felkutatásában, a kábítószerek, robbanóanyagok és az élelmiszercsempészek lebuktatásában, de a speciális keresőkutyáknak még fontosabb a szerepük a különböző betegségek kiszűrésében.

Egy kutya a testszagban bekövetkező legapróbb változást is kiszagolja: ezért ismeri fel már igen korai stádiumban a terhességet is, ami számos hormonális változással jár.

Egy, a Journal Integrative Cancer Therapies tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a kutyák kivételes szaglóképességük révén képesek megkülönböztetni az egészségesektől a beteg embereket.

Michael McCulloch és Tadeusz Jezierski, a Lengyel Tudományos Akadémia kutatói azt vizsgálták, hogyan tudnak bizonyos kémiai anyagokat azonosítani akár billiószoros hígításban is.

Az elmúlt évek témában végzett kutatásainak köszönhetően ma már tudjuk, hogy az emberek bőrének szaga a megbetegedéskor megváltozik.

A kutyák tehát sokféle betegséget képesek felfedezni, a többi közt jó eséllyel a koronavírust is. Ezért lehetnek a jövőben az egyik legjobb tesztelők. Az elmélet bizonyítására már világszerte több helyen végeznek kísérleteket.

Az első „kutya gyakornokok” be is költöztek a Pennsylvania Egyetemre, ahol már képesek megkülönböztetni a koronavírust a többi mintától, tehát észlelik a „vírus speciális szagát”.

Az egyetem kutatói szerint, ha jól haladnak a tesztek, a megfelelően kiképzett kutyákat használhatják az emberek átvizsgálására például a repülőtereken, az üzletekben vagy a kórházakban.

Beengedik a négylábú vakvezetőt

Bemehet a dél-koreai parlamentbe és még az ülésterembe is egy frissen megválasztott képviselő vakvezető kutyája – döntött hétfőn a szöuli törvényhozás titkársága. Kim Je Dzsi a Jövő Koreája Párt kisebb ellenzéki formáció színeiben nyert mandátumot az előző héten tartott parlamenti választáson, és rögtön vita indult el arról, hogy négylábú kísérője, Joy vele tarthat-e a parlament üléseire. Eddig a szöuli parlamentből rendszerint kitiltották a vakvezető kutyákat az ülésteremből és a bizottsági ülésekről is, arra hivatkozva, hogy a házszabály szerint oda nem szabad ételt vagy potenciálisan kárt okozó dolgokat bevinni. Nem Kim a dél-koreai parlament első vak tagja. 2004-ben a látásában szintén súlyosan korlátozott Dzsong Hva Von is mandátumot nyert a legnagyobb ellenzéki párt színeiben, de az ő kutyáját még „megugatta” a szöuli parlament, és nem engedték be az épületbe. Akkor az a döntés született, hogy asszisztenseinek kell segíteniük őt az épületen belül. Kim Je Dzsi üdvözölte a parlament most ezzel ellentétes, pozitív döntését, és a törvényhozás kötelességének nevezte az akadálymentes környezet megteremtését.

A vakvezető kutya a vakok társa és szeme, nem pedig étel vagy kárt okozó dolog – hangsúlyozta a képviselő. A döntést egyébként az összes parlamenti párt támogatta.