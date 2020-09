Másfélmillió hektárnyi terület égett le a Föld legnagyobb trópusi mocsaránál

Másfél millió hektárnyi terület égett le augusztus eleje óta Pantanal, a Föld legnagyobb trópusi mocsara térségében, a tüzek idén elpusztították Pantanal tíz százalékát.

A brazil kormány szükségállapotot hirdetett Mato Grosso do Sul államban a Pantanal térségében pusztító tüzek miatt – derült ki a hivatali közlönyben nyilvánosságra hozott miniszteri rendeletből.

A Pantanal Mato Grosso do Sul és Mato Grosso államok területén helyezkedik el és átnyúlik Bolíviába és Paraguayba is. Tízszer akkora, minta a floridai Everglades mocsárvidék. A területen sajtójelentések szerint olyan száraz a talaj, hogy már egy szikra is elég a tűz fellobbanásához.

A kistermelők számára az égetés a legegyszerűbb és legolcsóbb módszer arra, hogy megtisztítsák és a következő vetéshez előkészítsék a földterületet. Ezek a tüzek azonban gyakran elszabadulnak és hatalmas méretűvé válnak.

A tüzek terjedését elősegíti a rendkívüli szárazság, amely 47 év óta a legsúlyosabb a térségben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot.

A brazil űrkutatási intézet, amelynek műholdjai folyamatosan figyelik a térséget, közölte, szeptember első 12 napjában a pantanali tüzek száma háromszor több volt, mint az előző év azonos időszakában. Január óta vasárnapig bezárólag 14 489 tűzközpontot regisztráltak.

Környezetvédelmi hatóságok munkatársai, katonák és a helyi tűzoltók küzdenek a lángok ellen. Sajtóértesülések szerint a szükségállapot kihirdetésével az állam szövetségi támogatást kap többek között a segélyakcióknak és a tűz legyőzésének finanszírozásához.

A 140-160 ezer négyzetkilométernyi vizenyős térség folyók és tavak szerteágazó rendszeréből áll, ez a Föld egyik leggazdagabb biodiverzitású területe. Pantanal több mint 4700 növény- és állatfaj otthona: jaguárok mellett élnek itt pumák és kapibarák, vagyis vízidisznók is, a világ legnagyobb rágcsálói. Több száz madárfajnak, köztük a veszélyeztetett jácintkék arának és hatalmas halpopulációknak ad otthont a vidék.

