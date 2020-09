Mamuttemetőre bukkantak egy reptér építése közben

„Több mint száz ősállat, közük

– mondta el az AFP-nek az ásatást vezető Jesus Cantoralt.

A maradványok a terület 194 pontjáról kerültek elő. Az első csontokat tavaly októberben találták meg, amikor az új repülőtér üzemanyagtermináljának helyét ásták ki.

A mamutcsontok feltárása rendkívüli alapossággal és óvatossággal folyt, nehogy egy esetleges másik faj maradványai sérüljenek a kiemeléskor.

A tudósok úgy vélik, a helyszínen egykor egy tó lehetett, amely odavonzotta az állatokat.

Araceli Yanez régész szerint minden adott volt a mamutok számára a környéken, hogy hosszú ideig ott élhessenek. A tó környezete azonban télen mocsarassá válhatott, az óriási testű mamutok beleragadhattak a sárba, és éhen haltak – magyarázta a kutató.

A tó és környéke viszont kitűnő állapotban megőrizte maradványaikat is.

