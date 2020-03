Kihallgattak egy 87 éves papot Olaszországban, mert a tiltás ellenére misézett

Rendőrségi kihallgatás és vizsgálat lett a következménye egy szentmisének az itáliai Lombardia tartomány egyik városkájában.

Kihallgatta az olasz rendőrség azt a 87 éves papot, aki a hatósági tiltások ellenére is szentmisét mutatott be egy észak-olaszországi településen, Castello d’Agognában – számolt be róla az olasz sajtó alapján a 777.blog.hu. A lap szerint a település az olaszországi koronavírus gócpontjához közel található, ezért a hatóságok mindenfajta tömegrendezvényt betiltottak, így a kulturális és egyházi eseményeket is.

A városka templomában nyolc embernek szentmisét bemutató Antonio Lunghi atya azonban nem tudott erről. Csak helyettesíteni érkezett a településre, és bár az egyházmegye köremailben tájékoztatta a papokat a korlátozásokról, Lunghi atya nem értesült erről, mivel nem használ számítógépet.

A rendőrség szerint habár Castello d’Agogna település lakói tudták ugyan, hogy elmaradnak az egyházi szertartások, de a harangszó miatt azt gondolták, hogy véget értek az intézkedések, ezért mentek el a szentmisére – tette hozzá a lap.

Noha Lunghi atyát a tiltó rendelet megsértésével vádolhatnák meg, a lap szerint azonban idős korára való tekintettel és a nem szándékos cselekedet miatt minden bizonnyal nem kerül nagyobb bajba.