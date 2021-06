Kiderült, hogy mégsem egy dinómadár a borostyánba zárt őshüllő

A 99 millió éves fosszília egy bizarr gyíkfajhoz tartozik, mely az Oculudentavis naga nevet kapta. Mianmarban fedezte fel Adolf Peretti svájci drágakőkutató. Az új fajt a Current Biology című tudományos lapban írták le.

– közölte a meggeni Peretti Múzeum Alapítvány.

Az Oculudentavis nevet nagy szemeivel és különös fogazatával érdemelte ki, a naga toldalék a Burma északi részén élő, borostyánnal kereskedő naga népcsoportra utal.

We welcome the new species Oculudentavis naga! This genus was first considered to be a bird due to convergence in skull proportions but a research team led by @bolet_arnau demonstrates that is actually a bizarre lizard. Full story available 👉https://t.co/bNbMnctbu8 pic.twitter.com/NF87gVCeIQ

— Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (@ICP_MCrusafont) June 14, 2021