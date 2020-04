Kasmírkecskék ugrándoztak egy walesi kisváros néptelen utcáin (videó)

Kertekben, virágágyásokban mászkáltak.

Kasmírkecskék szálltak meg egy walesi tengerparti nyaralóhelyet, miután a várost a koronavírus-járvány miatt lezárták és az utcái elnéptelenedtek.

A kecskék a közeli fennsíkon szoktak legelészni, ám most bemerészkedtek Llandudnóba, és az elmúlt napokat a kertekben és a virágágyások között ugrándozva töltötték.

Mint sok más országban, Nagy-Britanniában is szigorú intézkedéseket vezettek be a járvány terjedésének megelőzésére, bezárták az iskolákat, és a hatóságok azt kérték, hogy mindenki maradjon otthon.

A Wales északi részén fekvő Llandudno természetellenesen csöndes utcáin a kecskék zavartalanul mászkálhatnak.

Egy helyi tanácsnok, Carol Marubbi szerint a kecskék általában nem térnek be a településre, csak ha nagyon rossz az idő, de most úgy gondolja, az állatok is észrevették, hogy valami szokatlan dolog történik, mert eltűntek az emberek.

Szerintem egy kicsit magányosnak érezhették magukat, ezért lejöttek a városba körülnézni

– magyarázta.

A kasmírkecskék Viktória királynő kora óta élnek a Llandudno melletti Great Orme-hegyfokon. Akkoriban vált népszerűvé ez a kecskefaj Nagy-Britanniában, mivel puha szőrükből készült a kasmírgyapjú.

Marubbi elmondta, hogy a mintegy 150 példányból álló kecskenyáj afféle helyi látványosság, sok helybeli azt sem bánja, ha a sövényét is megrágcsálják.

Nagy rajongójuk vagyok. Szeretem őket, mert igazi karakterek

– tette hozzá a tanácsnok.

A városban kószáló kecskenyáj már a Twitteren is népszerű lett a feltöltött képek miatt.