Iskolai fotózáson diszkriminálták a keresztény fiút

A diáknak le kellett vennie a keresztet ábrázoló nyakláncát, de a muszlim lányokon maradhatott a fejkendő.

Egy svédországi iskola fotózásán történt az eset augusztusban, amikor is egy 15 éves fiú nyakából levetették a keresztet ábrázoló nyakláncát. Az indíttatás a fotóstól jött, aki többek szerint is önkényes és egyben kényelmetlen módon állította be a diákokat a képekre – számolt be az esetről a V4NA Hírügynökség.

A diákot különösen rosszul érintette a nyaklánc levétele, egyrészt mert az a keresztény vallását jelképezi, másrészt pedig mert a tulajdona megsértésének érezte azt. A fényképész azonban azt mondta neki, hogy nem lehet rajta a keresztes nyaklánc a képeken, mert az egyesek számára sértő lehet.

A 15 éves fiú engedelmeskedett, mert nem akart konfliktust, később azonban mégis jelentette az esetet a diszkriminációval és a gyerekekkel, diákokkal foglalkozó ombudsmannak, mert úgy érezte, nem volt helyes, ami vele történt – mesélte el egy interjú keretében a Dagen lapnak.

Más valláshoz tartozó diákokat ráadásul nem kényszerítettek arra, hogy levegyék a hitükre utaló ruhadarabot – így például muszlim lányokon maradhatott a fejkendő. A fiú szerint ez diszkriminációnak számít, és ha neki le kellett vennie a keresztet a nyakából, akkor hasonlóan kellett volna eljárni a többi vallási szimbólummal szemben is.

A diák elmondása szerint ez nagyon kellemetlen élmény volt számára, korábban soha nem tapasztalt még hasonló hozzáállást az iskolai fotózásokon. Édesapja pedig arról számolt be, hogy bár elsőre apró dolognak tűnhet az incidens, a nagy képet elnézve arról van szó, hogy az ember milyen társadalomban akar élni és mennyit ér a vallásszabadság.

Az apuka szerint kettős mérce van Svédországban, a keresztény vallást ugyanis egyre negatívabban kezelik, miközben más vallásokat előnyben részesítenek. Arra is rámutatott, hogy sokkal nagyobb visszhangot kapott volna az eset, ha az egy muszlim diákkal történt volna meg.

Arról még nincs hír, hogy az ombudsmani hivatal miként reagált a panaszra, az iskolában azonban az igazgató a diák oldalára állt. Szerinte a fényképész helytelenül viselkedett, a diákok körében pedig beszélgetést kezdeményeztek az iskolában a különböző vallásokról és azok jellegzetességeiről.

