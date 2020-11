Hiányolják a közönséget az állatkerti fókák

Már az első hullám idején észrevették a gondozók, hogy a fókák szomorkodnak a közönség hiányától. Most hogy megint bezárt az állatkert, már tudják, szórakoztatni kell őket, mert nagyon hiányzik nekik a közönség.

A fővárosi állatkert oroszlánfókái, Jaques és Noé, nagyon szeretnek játszani, imádják szórakoztatni a közönséget – írja a Bors. Számukra is fontos a visszaigazolás, jólesik nekik a taps, ezért szívesen produkálják magukat. Ezért most, hogy koronavírus-járvány megfékezése érdekében az állatkert is bezárt, gondozóikra hárul a feladat, hogy mindezt ugyanúgy megkapják.

Az oroszlánfókák a természetes élőhelyükön is roppant vidámak, szeretik a mókát. Akrobatikus ugrásaikkal nem csak magukat, egymást is szórakoztatják. A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik legnépszerűbb programja, a Fóka-móka erre épül.

Nagyon tanulékonyak és játékosak, ezzel a programmal két legyet ütünk egy csapásra

– mondta Hanga Zoltán szóvivő.

– Szeretnek dolgozni, ők a tréningeket is nagy elánnal, jókedvűen végzik, a közönségnek pedig egy igazán látványos show. Jaques 20, Noé 15 éves, de nem unják a bemutatókat, sőt!