Hárommilliárd forinthoz közelít az Ötöslottó e heti főnyereménye

Közel 3 milliárd forint az Ötöslottó soron következő jackpotja, amelynek főnyereményét – az akkor 1,7 milliárd forintot – utoljára 14 héttel ezelőtt vihette haza egy szerencsés játékos. A 2020-as évben eddig négy alkalommal született telitalálatos, de igazán emlékezetessé az Ötöslottó több mint 60 éves fennállásának rekord nyereménye tette az idei évet.

A jackpot ezen a héten már 2,8 milliárd forintra emelkedett, amelynek nyerőszámait a SzerencseSzombat című lottóshowban a három évtizede a hazai népzenei élet egyik meghatározó szereplője, a Csík zenekar fellépése mellett izgulhatnak végig a nézők a Duna TV csatornáján. Ez idő alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt, munkájuk elismerését jelzi a Fonogram díj, amelyet 2007 elején érdemeltek ki az aranylemezként számon tartott „Senki nem ért semmit” című albumért a világzene kategóriában.

A 2020-as év kimondottan szerencsésnek bizonyul az Ötöslottó kedvelői körében, hiszen idén 38 hét halmozódást követően a 13. játékhéten az Ötöslottó 63 éves történetének eddigi legnagyobb nyereményének, azaz 6,431 milliárd forintnak örülhetett egy játékos, majd nem sokkal később április utolsó és május második szombatján is telitalálatos született. De itt sem ért véget a nyerő széria, július 18-án ugyanis 1,7 milliárdot vihetett haza egy szerencsés.

Szerencse tehát bármikor érhet minket, a Szerencsejáték Zrt. legújabb, integrált Ötöslottó kampánya is ezt mutatja be. A kampány reklámfilmje – amelyben feltűnik Kamarás Iván is – egy visszaemlékezésen keresztül szemlélteti, hogy a döntéseink hatására a legváratlanabb pillanatokban találhat ránk a szerencse.

