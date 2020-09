Hangszerré alakított emberi csontra bukkantak Stonehenge mellett

A Bristoli Egyetem régészeinek felfedezése rávilágít arra, hogyan emlékeztek meg az elhunytakról 4500 éve – írta a BBC.com. A leletek korát rádiókarbonos és röntgensugaras eljárásokkal határozták meg.

„Még a modern világi társadalmakban is különösen nagy erővel ruházzák fel az emberi maradványokat, és úgy tűnik, ez a bronzkori emberre is igaz volt” – mondta Thomas Booth, az egyetem munkatársa.

– tette hozzá.

