Fotópályázat indul Katalin hercegnő védnökségével a britek életéről

Az egyetlen feltétel az, hogy a képeknek embereket kell ábrázolniuk.

Fotópályázatot hirdetett csütörtökön a neves londoni Nemzeti Portrégaléria annak bemutatására, hogy a brit lakosság hogyan éli hétköznapjait az új koronavírus okozta járvány idején. A pályázat fővédnöke Katalin cambridge-i hercegnő, Vilmos herceg felesége.

A világhírű londoni galéria és a Kensington-palota – a hercegi házaspár londoni rezidenciája – a kezdeményezést ismertető csütörtöki tájékoztatásában közölte: a cél egy olyan egyedülálló fotóportré összeállítása az országról, amely megmutatja a britek hangulatát, reményeit, félelmeit, érzéseit a Covid-19 elleni küzdelem közepette.

A pályázat elnevezése Hold Still. A kifejezés ebben az esetben többes értelmezést kap. A portréfotósok a kép elkészítésének pillanata előtt ezzel a felszólítással kérik modelljeiket, hogy most ne mozduljanak, másrészt jelenti azt is, hogy a britek jórészt otthonaikban maradnak, nem mozdulnak ki, hogy védjenek másokat a járvány terjedésétől. Utal ugyanakkor a cím arra is, hogy sokak élete gyakorlatilag mozdulatlanná dermedt a járvány szorításában.

A pályázat mindenki számára nyitott kortól, egyéni fotózási képességektől függetlenül és a nevezés ingyenes. Az egyetlen feltétel az, hogy a képeknek embereket kell ábrázolniuk, de telefonnal és fényképezőgéppel készített fotókat egyaránt be lehet nyújtani.

A National Portrait Gallery ismertetése szerint a képeket nem fotográfiai minőségük vagy a készítő technikai hozzáértése alapján bírálják el, a megítélés fő tényezője az, hogy a fotó milyen érzelmeket közvetít, a fotós milyen átéléssel ábrázolja az adott helyzetet.

A beküldött képekből százat kiválasztanak és ezekből virtuális kiállítás nyílik a portrégaléria honlapján, később pedig több helyszínen ténylegesen ki is állítanak egy válogatást a fotókból.

A pályázat három témakört jelöl ki: segítők és hősök, az új normalitás és a kedvesség megnyilvánulásai.

A fotókat június 18-ig lehet benyújtani a https://www.npg.org.uk/hold-still/ online felületen.

Katalin hercegnő – polgári nevén Kate Middleton, aki 2011-ben házasodott össze Vilmossal, II. Erzsébet királynő unokájával, a brit trón majdani várományosával – szenvedélyes és képzett amatőr fotós hírében áll.

Ő a Nemzeti Portrégaléria fővédnöke és három éve a brit fotográfusok királyi társasága is tiszteletbeli örökös tagjává fogadta.