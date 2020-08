Feloszlattak egy templomi kórust, mert túl sok fehér tagja volt

A tagok szerint valószínűleg az állhat a háttérben, hogy túl fehérnek vélték a kórust – a városban ugyanis nagyon sokféle ember lakik, ez azonban nem tükröződött a csapaton – írta meg a V4NA hírügynökség.

Sheffieldben mintegy harminc fővel működött a katedrális kórusa, amelyet nemrég feloszlattak, mert úgy ítélték meg, hogy az énekkar nem tükrözte a város kevert és sokszínű közösségét. A katedrális esperese, Peter Bradley ráadásul azt mondta az ügyben, hogy a templomi zenét sokan tarthatják elitistának – ehhez az is hozzájárul, hogy a kórustagok közül többen is magániskolába járnak, vagy otthoni oktatásban részesülnek.

Az énekkar feloszlatásáról a fiatal tagokat levélben értesítették, amiből az is kiderült, hogy az egyházkerület tiszta lappal akar indítani, új énekesekkel. A régieknek azonban nem nyerte el a tetszését a döntést, így petíciót is indítottak annak érdekében, hogy minden maradjon meg a régi állás szerint – ezt már több, mint hétezren alá is írták.

@RSCMCentre During this global pandemic, do you really support Sheff Cathedral's decision to make singers redundant and take away musical education from the choristers? Will removing the musical expertise build a stronger choir in the future? How will this improve diversity? https://t.co/AXq922Kl3x

