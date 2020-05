Egy Smartot kergettek a rendőrök az Egyesült Államokban (videó)

Több száz lóerős autók és motorok, amelyekkel a leggyorsabb bűnözőket is utolérhetik, helikopterek, és kamerák mindenhol. Ki akarna így bevállalni egy autós üldözést? Egy Smart sofőrje megpróbálta! – írja az Autómotor.

A Fox News beszámolója szerint Phoenixben egy férfi egy bevásárlóközpont parkolójában akadt össze a rendőrökkel, és miután látta, hogy bajban van, menekülőre fogta. Csak épp azt felejtette el valószínűleg, hogy egy Smart ForTwo-val érkezett, így azzal is kell menekülnie.

Ennek ellenére meglepően hosszú ideig húzta, a rendőrök ugyanis nem tudták, hogy lehetne úgy megállítani az autót, hogy közben a sofőr is életben maradjon. Így egy ideig engedték, hogy meneküljön, csak az autókkal, motorokkal és helikopterekkel követtők őt. Végül, mikor a sofőr letért az autópályáról, egy finom koccanással állították meg, így lezárva a közel egyórás, bizarr „üldözést”.

UPDATE: DPS pit-maneuvered the Smart car that fled Gilbert PD. 1 male in custody. No injuries. pic.twitter.com/YXBdciJPHP

— jonathan roy (@JRFox10) April 22, 2020