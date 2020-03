Egy egész háztömb tapsolt a vírus ellen küzdő egészségügyi dolgozóknak (videó)

Gyönyörű gesztus ezekben a nehéz időkben.

A polgárok Európa-szerte próbálják megköszönni az egészségügyi alkalmazottak emberfeletti munkáját a járványhelyzetben – írja a Magyar Nemzet.

Magyarországon is számos akció indult, hogy törődéssel, ételszállítással segítsünk az orvosokon, ápolókon, mentősökön. Dél-Európában – Spanyolországban és Olaszországban – kezdődött egy trend, miszerint a lakosok az erkélyeikről tapsolva üzennek az egészségügyben dolgozóknak.

A kezdeményezés most Nyugat-Európában is megvetette a lábát. Hollandia után Belgiumban is ezentúl minden este nyolckor tömegek lépnek ki a teraszokra, hogy tapssal és hangkeltéssel tisztelegjenek. Szerda este volt az első alkalom, hogy Brüsszelt is átszelte a tapsvihar.

