Családoknál helyezne el kiskorú migránsokat a francia kormány

Franciaországban évről évre egyre nagyobb problémát jelent a migránsok elhelyezése. Rengetegen vannak az úgynevezett kísérő nélküli kiskorú bevándorlók, akik felnőtt felügyelet nélkül érkeznek az országba, ahol aztán könnyen rossz társaságba kerülnek és bűnözésből tartják fenn magukat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mivel országszerte telítettek a befogadóközpontok, Puy-de-Dôme megyében azt találták ki, arra ösztönzik a lakosokat, hogy fogadjanak be az otthonukba egy-egy kísérő nélküli kiskorú migránst, aki után napidíjat kap a befogadó, valamint fedeznék a kiskorú étkezési és szabadidős költségeit is – írja az Actu.fr cikkére hivatkozva a V4NA hírügynökség.

🤝Et Si j’accueillais un Mineur Etranger ?

L’Atelier Logement Solidaire propose l’accueil de mineurs non accompagnés (adolescents arrivés seuls sur le territoire) en famille solidaire et citoyenne. #solidarite

ℹ️ https://t.co/klNlaSfqTX 📸 Jodie Way pic.twitter.com/ncIHzEi9jx — Puy-de-Dôme CD63 (@Departement63) November 30, 2020

Az akciót az úgynevezett Sesame projekt részeként valósítanák meg. Ennek az a célja, hogy segítse a hátrányos helyzetben lévő fiatalokat valamely képesítés megszerzésében. Az elképzelés szerint a megye lakosainak lehetősége lenne kísérő nélküli külföldi állampolgárságú kiskorúakat befogadni, olyan kamaszokat, akik a szegénység, háború vagy üldöztetés elől menekülve elhagyták a hazájukat, hogy Franciaország területén leljenek új otthonra. A folyamat részeként a fiatalokat először a francia bíróság vagy a megyei szervek kiskorúnak ismerik el, majd utóbbiak felügyelete alá kerülnek a kamaszok, ezt követően kerülhet sor a családoknál való elhelyezésre, amennyiben a fogadó családok megfelelnek a feltételeknek.

A családnál kell lennie egy szobának a befogadott fiatal számára, valamint a lakóhely közelében kell lennie egy oktatási intézménynek, vagy olyan helyen kell élnie a családnak, hogy tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető legyen egy, a kiskorú oktatására alkalmas iskola.

A befogadó lehet egyedülálló személy vagy egy pár is, függetlenül attól, hogy van-e saját gyermekük, sőt akár nyugdíjasok is jelentkezhetnek a programra. A befogadás időtartama is változó lehet, hat hónap és egy év közötti időszakban akár állandó ottlakással, akár csak alkalmanként, például hétvégente vagy ünnepnapokon is fogadhatnak a jelentkezők kiskorú bevándorlót az otthonukban, a szerződés lejártával pedig az meghosszabbítható egészen addig, míg a befogadott kiskorú nagykorú nem lesz. A kiskorú migráns továbbra is a megyei szervek felügyelete alá tartozik, akik napidíjat fizetnek a befogadó személyeknek, továbbá fedezik a befogadott kamasz étkezési és szabadidős tevékenységeinek költségeit is. Az ötlet kitalálói szerint meg kell adni az esélyt ezeknek a fiataloknak, nem lenne szabad az utcán hagyni őket csak azért, mert külföldi állampolgárok.

Laisser des mineurs á la rue sous pretexte qu’ils sont étrangers ?

PAS QUESTION ! https://t.co/cXmEBtRdnH

notre projet SESAME s attaque á ce probleme. — ALTERNATIV’HOTEL (@AlternativHotel) November 27, 2020

A folyamat azonban nem egyszerű, többlépcsős procedúra áll a jelentkezők előtt, a leendő befogadó családoknak ugyanis részt kell venniük egy tájékoztatón, majd pályázatot kell benyújtaniuk, ezt követően részt kell venniük egy interjún, ahol kiderül, hogy megfelelnek-e a befogadási feltételeknek. Részt kell venniük egy képzésen is, és csak ezt követően kerülhet sor a szerződés aláírására.

Borítókép: migránstábor lakói Párizsban