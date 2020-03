Az Eiffel-torony is az egészségügyi dolgozókat köszönti

A 324 méter magas tornyot ezentúl minden este 8 és 11 óra között megvilágítják köszönetet mondó és a lakosságot franciául és angolul is otthonmaradásra buzdító feliratokkal – közölte Anne Hidalgo főpolgármester.

A kivilágítást bejelentő pénteki Twitter-üzenetében a főpolgármester nemcsak az egészségügyi dolgozóknak mondott köszönetet, hanem a rendőröknek, csendőröknek, önkormányzati dolgozóknak, polgárivédelmiseknek, mentősöknek, katonáknak, pénztárosoknak, köztisztasági dolgozóknak, futároknak, boltosoknak, önkénteseknek és más segítőknek, „és minden más párizsinak, aki küzd a Covid-19-cel”.

Merci aux personnels soignants, policiers, gendarmes, agents de la Ville de @Paris, secouristes, ambulanciers, soldats, caissières et caissiers, éboueurs, commerçants, livreurs, volontaires, aidants, associations et aux Parisiennes et Parisiens, tous mobilisés face au #COVID19. pic.twitter.com/3qZEdP8NDo

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 27, 2020