A vadonban kihaltnak vélt csigafajt telepítenek vissza a Bermuda-szigetekre

Fájó szívvel emlékezünk, LUKÁCS LÁSZLÓ halálának évfordulójára. 1 éve, hogy lelked messze jár, de a mi szívünk most is nagyon fáj. Este, ha lefekszünk, rád gondolunk és reméljük, hogy veled álmodunk. Ha eljön az új nap, hozzád elmegyünk, hisz nem hagytál el minket, csak elmentél csendesen. Kérjük, az Istent, hogy jól bánjon veled, és helyettünk az angyalok simogassák őszülő fejed. Örökké szerető Feleséged, Fiaid, Menyeid, Unokáid és Dédunokád

ID. PÓCZA FERENC halálának 40. évfordulójára emlékezünk. Soha el nem múló fájdalommal őrizzük emlékedet. Fiad: Jani és családja

Mély fájdalommal emlékezem drága szerettem CSIZMAZIA LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján Három éve még együtt ébredtünk, három éve még egymást féltettük. De szerető szíved leállt, azóta lett számomra szomorú ez a világ. Néha tudni kell könnyek nélkül sírni, semmit sem szólni, csak csendesen tűrni. Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Örökké emlékezve Rád szerető feleséged

„Annyira szerettem volna élni veletek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívemből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s félve vigyázom minden léptetek. Szeretteim, Isten Veletek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk, VARGA FERENCNÉ szül. Csaplovits Irén életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 17-én, kedden 15 órakor lesz a csapodi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kinek élete jóság volt és szeretet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiam, édesapánk, párom, testvérem és rokonunk, REUBERGER ZOLTÁN életének 40. évében elhunyt. Temetése március 17-én, kedden 13 órakor lesz a mosoni temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek fel az égre. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, TÓTH GÁBOR LÁSZLÓ életének 73. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetése 2020. március 18-án, szerdán 16 órakor lesz a pinnyei temetőben. Előtte, 15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk lelki üdvéért a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek fel az égre! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagypapánk, testvérem, apósunk, rokonunk és ismerősünk, TAKÁCS JÓZSEF rábapatonai lakos életének 65. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 18-án, szerdán 16 órakor lesz a rábapatonai köztemetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesapa, nagypapa, dédnagypapa és férj, LÁSZLÓ GYŐZŐ nyugalmazott fertőszentmiklósi állomásfőnök életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. március 18-án, szerdán 15 órakor lesz a fertőszentmiklósi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, G. FÖRDŐS FERENCNÉ szül. Somorjai Erzsébet életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 18-án, szerdán 15 órakor lesz a pusztasomorjai temetőben. Kérjük, hogy a koszorúra szánt összeget a temetőben kihelyezett gyűjtődobozba tegyék. Az adományt az Aranykor Idősek Otthona javára szeretnénk felajánlani. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Az életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk ÁRNICS ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed. Hogy mennyire fontos volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. Szerető társad: Irén és családja. Unokáid: Panka, Tamás, Ádám, Bálint

Fájó szívvel emlékezünk NAGY GYULÁNÉ Aranyosi Zsuzsanna halálának 10. évfordulóján. ,,Arca még mindig itt lebeg szemem előtt, igen, most is határozottan látom Őt. Könny szökik szemembe, hogyha rá gondolok, bár tudom, álmát vigyázzák angyalok. Rengeteg emlék, hiányzol nagyon, de ide már sosem térhetsz vissza, tudom. Hiába várlak Téged, talán jobban mint rég, az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már, nekem is mennem kell hát utamon tovább. Az út, melynek végén találkozom Veled.... Szememben mindig élsz, sosem feledlek. Szerető férjed, fiaid, menyeid, unokáid: Aphrodité, Alex, Milán és mindazok, akik szerettek.

Fájó szívvel emlékezünk BARCZA LÁSZLÓ kisbaboti lakos halálának 21. évfordulóján Ha rád gondolunk, csak könnyezünk, nehéz teherré vált az életünk. Fájdalmunk bár az égig ér, még ma sem értjük, Uram, hogy miért. Nagy a mi bánatunk, mélyebb, mint a tenger, hogy is tud kibírni ennyit egy ember? Ha behunyjuk a szemünk, Téged látunk ragyogni, érezzük a könnycseppet arcunkon lefolyni. Ha itt lennél, és kérdeznéd, mi a bajunk, csak annyit mondanánk: hiányzol nagyon, de nagyon! Szerető feleséged, lányod Erzsi, unokáid: Albert és Krisztián

Fájó szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR halálának 6. évfordulóján. Akiknek valaha fontos voltál Azoknak fontos vagy ma is. Akik valaha szerettek, azok szeretnek ma is. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga: Dávid

Fájó szívvel emlékezünk SZILI ZOLTÁN halálának 20. évfordulójára! Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örökké őrzi drága emlékedet. Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk, BOBÁLY LÁSZLÓRA halálának 10. évfordulója alkalmából. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, mindig Rád emlékeztet. Emlékedet gondosan őrizzük, és átadjuk az ifjú nemzedéknek, akiket sajnos már nem ismerhettél meg. Szerető családod