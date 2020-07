A macskák elődei nem háziállatként éltek

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÁNTÓ ALAJOS a Graboplast Zrt. nyugdíjas vegyészmérnöke életének 73. évében, rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 21-én, kedden 11 órakor lesz a fertőendrédi temetőben. Utána engesztelő szentmisét mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Testvérünk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR GYULA életének 78. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 20-án, hétfőn 16 órakor lesz az Écs-falusi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani. (Váci Mihály) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyánk, Nagymamánk és Anyósom, FEJK JÓZSEFNÉ szül. Horváth Erika Veronika 64 éves korában, türelemmel viselt betegség után örökre megpihent. Hamvait szűk családi körben végső nyughelyére helyeztük a győrszentiváni régi temetőben. Gyászoló szerettei

„Úgy mentél el, ahogy éltél. Csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, anyósunk, rokonunk és ismerősünk, PORCZ SÁNDORNÉ szül. Joó Zsuzsanna életének 72. évében elhunyt. Temetése 2020. július 21-én, kedden 16 órakor lesz a gyömörei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TOLNAY ZSUZSANNA 58 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben megtörtént a győr-nádorvárosi köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GYÖRGY mosonszentjánosi lakos életének 67. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 21-én, kedden 14 órakor lesz a szentjánosi temetőben.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, apósom és keresztapám, SÜTÖRI JÓZSEF életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 22-én, szerdán 15 órakor lesz a nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre. GAÁL ISTVÁNNÉ MÁTIS GYÖNGYI 1960-2016 és MÁTIS IMRE 1935-2017 Hiányoztok nagyon! ,,Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kiknek életük jóság volt és szeretet. Elmentetek tőlünk egy csendes júliusi napon, köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Szívünkben itt él emléketek örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. Csillagok közt keresünk bennetek, várjatok ránk, ha a mi időnk is lejár. Szerető Édesanyád, Feleséged és szerető családotok

,,A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. Fájó szívvel emlékezünk IFJ. HORVÁTH KÁROLY halálának 15. évfordulóján. ,,Minden üvöltve lázad, hol van az elrabolt idő, a lelked halhatatlan, de a fájdalom betölt. Örökké velünk maradsz, őrizzük mosolyodat. Szerető édesanyád és a család

Fájó szívvel emlékezünk DOKNYA PÁL halálának 5. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, emlékét őrizzük örökké. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Felesége, lánya, vője és unokái

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. NÉMETH ZOLTÁN halálának 14. évfordulóján. ,,Csendre int az élet minket, egy álom véget ért, Neked otthonod az ég. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert szívünk mélyén rejtettünk el. Szeretteid

Fájó szívvel emlékezünk NEUPERGER GYÖRGY halálának 1. évfordulójára! Egy váratlan percben életed véget ért, búcsúzni se tudtál, nem volt hozzá időd. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Soha el nem múló szeretettel őrizzük emlékedet. Szerető családod

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk szerető férj, édesapa, nagyapa, após LICSKAI LÁSZLÓ (Ceni) halálának 15. évfordulójára. ,,Istenem súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmunkban keressen meg minket, még egyszer had lássuk, had öleljük. Nem szólnánk róla, hogy mélyen gyötör a bánat, csak had lássuk még egyszer drága Édesapámat. Had legyen nekünk ez a legszebb álmunk, súgd meg neki halkan, hogy minden nap várunk! Bánatos feleséged, lányod Betti és családja

ID. SOMOGYI LAJOS halálnak 2. évfordulójára! A fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, mosolyunk mögött ott vannak a fájó könnyek. Még fáj, s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Emléked szívünkben örökké él! Szerető családod

KALMÁR LÁSZLÓNÉ Markó Katalin halálának 14. évfordulóján. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni Téged soha nem lehet csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled. Szerető férjed és a család