A vádirat szerint a 49 és a 39 éves férfi legkésőbb 2019 elején állapodott meg arról, hogy nagy mennyiségben állít elő és értékesít hamisított bankjegyet. A szükséges eszközöket – festéket, halogénlámpát, lézernyomtatót, laminálógépet – közösen szerezték be, a hamisítványokat pedig egy XIV. kerületi lakásban készítették – tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség.

Vegyi módszert is alkalmaztak, számítástechnikai eszközöket használtak, a hamisított bankjegyeken a biztonsági elemeket is imitálták, a hamisítványok megtévesztésre alkalmasak voltak. A hamisításhoz szükséges anyagi háttér biztosításában a két férfi egy barátja is közreműködött.

A 49 éves férfi a hamisított bankjegyek egy részét fián keresztül hozta forgalomba, másik részét pedig a 39 éves vádlott értékesítette, 30-35 százalék jutalékért.

Az ügy további hat vádlottja a hamisított bankjegyeket általában kisebb értékű vásárláskor használta fizetőeszközként, így a visszajáró már valódi pénz volt. A vádlottak a fővárosban és vidéken, főként dohányboltokban, gyorséttermekben, drogériákban, gyógyszertárakban fizettek a hamisított bankjegyekkel.

A két pénzhamisító vádlott 2019-ben legalább ötszáz hamisított 20 ezrest készített, amelyek forgalomba is kerültek.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben több terhelt ellen bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás miatt emelt vádat.