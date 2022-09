A Regensburger Domspatzen több mint ezeréves történetében első ízben lányok is megkezdhették tanulmányaikat az új tanévben a világhírű bajorországi templomi kórushoz tartozó gimnáziumban, és talán már a jövő év elején megtarthatja első hivatalos fellépését az eddig kizárólag fiúkból és fiatal férfiakból álló énekkar lánykórusa is.

Harmincnégy diáklány kezdte meg a tanévet a múlt héten. A Németország különböző részeiből érkező lányok fele igénybe veszi a gimnázium internátusát is, ugyancsak felük az ötödik osztályban kezdte meg tanulmányait, a többiek felsőbb évfolyamokban.

A diáklányok mind egyetlen lánykórusban énekelnek, míg a fiúknak három kórusa is működik, a mutálással összefüggésben is. Ha később többen lesznek a lányok, náluk is feloszthatják több részre az énekkart.

A Regensburger Domspatzen lánykórusát a székesegyházon kívül szeretnék felléptetni koncerteken is, de az első hivatalos fellépés mindenképp a dómban lesz, ennek időpontját azonban később határozzák meg a felkészültség alapján.

A regensburgi dóm 975-ben alapított kórusiskolájának fiúvegyeskara egyike a leghíresebb és legtekintélyesebbek kórusoknak. A "székesegyház verebei" számtalan hangfelvételen működtek közre, rendszeresen szerepelnek a tévében és koncerteznek a nagyvilágban.

A Regensburger Domspatzen koncertkórusa október 2-án Budapesten, a Mátyás-templomban és a Szent István-bazilikába lép fel.