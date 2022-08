Súlyos mustárhiány sújtja Franciaországot és félő, hogy a boltok készleteit csak hónapok múlva sikerül feltölteni, de az is előfordulhat, hogy erre a jövő évig kell várni. A probléma hetekkel, sőt, már hónapokkal ezelőtt kezdődött és több oka is van – írja a V4NA hírügynökség.

Az egyikre a Kanadában pusztító szárazságra már tavaly decemberben felhívta a sajtó a figyelmet és a csökkenő készlet miatt egyes márkák már akkor elkezdték visszafogni a forgalmazást, a gyártók pedig felhívták rá a figyelmet, hogy 2022 januárjától hiánycikké válhat a mustár.

Bár a világhírű dijoni mustárt még mindig Côte d’Or megyében gyártják, az előállításához szükséges mustármag nagy részét, 80 százalékát Kanadából importálják, ám az országban olyan mértékű volt a szárazság, hogy a termés mennyisége két év alatt rendkívüli mértékben visszaesett, míg 2020 augusztusi 135 000 tonnát termeltek, addig ez a mennyiség 2021-ben már csak 99 000 tonna volt, 2022 nyarára pedig további 28 százalékkal, 71 000 tonnára csökkent. Ennek következtében Franciaország második legnagyobb mustárgyártó cége, az Européenne de Condiments a Kanadából importált évi 8000 tonna mustármag helyett mindössze 100 tonnát tudott vásárolni.

Az év elején kialakult helyzeten tovább rontott a februárban kitört orosz-ukrán háború, mivel Franciaország ebből a két országból is importál mustármagot, ám a kialakult helyzet miatt jelenleg ez a beszerzési mód is elakadt.

Bár Franciaországban Burgundiában is termelnek mustármagot, de olyan kis mennyiségben, hogy az a piaci igények kielégítésére nem elég, ráadásul az utóbbi időben tapasztalt hőség is negatív hatással volt a termelésre, erre Franciaország vezető mustártermelője, az Unilever,hívta fel a figyelmet. A vállalat úgy véli, hogy az egyre nehezedő világpiaci helyzet miatt időbe telik majd, mire a boltok polcain ismét teljes választékban lesz kapható a mustár. Ezen a véleményen van Luc Vandermaesen, a Reine de Dijon nevű cég igazgatója is, aki szerint eltart egy kis ideig, amíg a cserepek újra megjelennek a szupermarketek polcain, akár 2024-ig is eltarthat a készlethiány, írja a Midi Libre nevű regionális francia lap.

Úgy tűnik azonban, hogy a válságnak mégis van egy nyertese, mégpedig az Alélor nevű elzászi családi vállalkozás, mely mintegy 150 éve foglalkozik mustárgyártással és forgalmazással. A cég a nehézkes mustármag import okán úgy döntött, hogy a termelést helyi gazdákkal oldja meg és bevált az ötlete, ugyanis 30 százalékkal nőtt a forgalma a tavalyi évhez képest. A cég vezetője, Alain Trautmann arról beszélt az Europe 1 nevű lapnak, hogy ha a forgalomnövekedés ilyen tempóban megy tovább, akkor az év végére elérheti akár a 60 azázalékot is. Mind az online értékesítés, mind az üzletben bonyolított forgalom jelentősen megnőtt, május óta háromszor annyi vevőjük van, mint előzőleg és a webáruház forgalma is megugrott, míg korábban három-négy rendelésük volt naponta, addig most két nap alatt száz rendelés is befut. A lap értesülései szerint van olyan helyi lakos, aki a Párizsban élő lányának is az Alélor üzletében vesz mustárt, mert a fővárosban egyszerűen már sehol nem lehet kapni.