A négynapos eseményen a látványetetések, állattréningek és bemutatók mellett a gyerekeket többek között kiskertész tanoda, Kádár Ferkó Fotószínháza, kreatív kézművesprogram, a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény családi alkotóműhelye és vurstli is várja - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert szerdán.

Ki lehet próbálni a több mint száztíz éves, felújított Schäftner-körhintát, a TapiZoo állomásain állati "alkatrészekkel", tojásokkal, tollakkal, csontokkal ismerkedhetnek a látogatók.

Lesznek vezetett séták, amelyek a patinás intézmény történetét és műemlékeit mutatják be.

A Varázshegyben naponta öt ismeretterjesztő előadást tartanak, szó lesz többek között az állatkerti állatorvosi munkáról, a cápák világáról és az Állatkert botanikai különlegességeiről is.

Színpadi programok is színesítik a fesztivált. Fellép többek között a Kámfor Bábszínház, a Barcarola Kvartett, a Majorka Színház, a Brass Dance, a Lilium acoustic, a Portéka Színpad, a Kiskalász Zenekar és az Ivan & The Parazol is.

A négynapos esemény ideje alatt a fővárosi állatkert este 10-ig tart nyitva, a pénztárak este 8-kor zárnak, az állatházak, beltéri bemutatóhelyek a nyári hétköznapokon, illetve hétvégéken szokásos rendnek megfelelően lesznek nyitva. A fesztivál az állatkertbe szóló szokásos belépőjegyekkel és bérletekkel látogatható - áll a közleményben.

Borítókép: rózsás flamingók és fiókáik a fővárosi állatkertben (Fővárosi Állat- és Növénykert/Facebook)