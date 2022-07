Több melegrekordról is beszámolt az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

Bejegyzésük szerint pénteken megdőlt a budapesti melegrekord: Újpesten 38,3 fokot regisztráltak.

Szombat hajnalban szintén a fővárosban, a János-hegyen mindössze 26,9 fokig hűlt le a levegő, ez több mint egy fokkal tér el az előző, adott napi minimumrekordtól.

Már az is biztossá vált, hogy a napi maximumhőmérsékleti rekord is megdőlt szombaton. Az eddigi július 23-ai csúcsérték 39 fok volt, de a meteorológiai szolgálat posztjának írásakor Kiskunfélegyházán már 40 fokot is mértek, és - mint megjegyezték - még tovább melegszik a levegő.

Borítókép: Párakapu Debrecen belvárosában 2022. július 23-án.