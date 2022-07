Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Az NNK és a katasztrófavédelem arra kéri az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba. A szabadtéren dolgozók, a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.

Felhívták a figyelmet, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy a hosszan tartó sportolás hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5 fok fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek - ismertették.

A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra mellett dönt a hétvégén, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját.

Kiemelték: sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot.

A nagy melegben megnő a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében azt írta: a nappali felmelegedés tovább erősödik.

Előrejelzésük szerint a hét második felében helyenként 40 Celius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek.

Többfelé még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.