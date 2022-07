Az egyetem közleménye szerint a modern, félautomata biobanki tárolórendszert a Spartacus Rák Alapítvány - amelyet 2019-ben hoztak létre a magyarországi rákkutatás támogatására - ajánlotta fel az egyetemnek. A tárolórendszer működtetéséhez az SZTE egy új épületet alakított ki.

A műszerek programozása a közelmúltban fejeződött be. A tárolókban 1,8 millió minta fér el, ez a szám azonban a tárolócsövek méretétől függően változhat, akár 3 millióra is növelhető. A minták elsősorban az SZTE klinikai központjának egységeiből érkeznek, de külsős - magyarországi és nemzetközi - partnerektől is fogadnak majd ilyeneket.

Az SZTE korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy kettő, akár a koronavírus-fertőzött betegek mintáinak tárolására is alkalmas BSL-2-es labort helyeztek el a biobankban. A laborok a későbbiekben jelentősen megkönnyítik más vírusos eredetű betegségekben szenvedő páciensek mintáinak feldolgozását és biobanki tárolását is, elősegítve ezzel a fertőzések gyors azonosítását.

A régióban egyedülálló biobanki fejlesztés emellett támogatni és növelni tudja az egyetem diagnosztikai kapacitásait is. A visszakereshető minták jelentős segítséget nyújtanak az orvosbiológiai kutatásokhoz, valamint alapot biztosítanak a biomarker- vagy a gyógyszerkutatásokhoz.

A biobankba speciális, mínusz 80 fokos hűtésre alkalmas fagyasztók is érkeztek, amelyek szintén növelik a kapacitást. Ezek az egyetem járványügyi védekezését is segítik, mivel az SZTE több olyan kutatási együttműködésben is részt vesz, amelyben a COVID-19 fertőzésen átesett betegek biobanki mintáira van szükség.