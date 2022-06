Két év kihagyás után ismét megrendezik a Székely Fesztivált Budapesten, a Millenáris parkban, ahol péntektől vasárnapig gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái, gyerekprogramok és koncertek is várják a látogatókat.

Mint Varga Mihály pénzügyminiszter az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón kiemelte, a háromnapos rendezvény nemcsak a kulturális, művészeti és gasztronómiai kapcsolatokat erősíti, hanem Székelyföld és az anyaország gazdasági együttműködését is. Idén is mintegy százötven erdélyi magyar vállalkozás mutatkozik be a fesztiválon - tette hozzá.

Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány miatti két év kihagyás után a látogatók ismét megismerkedhetnek Székelyföld vendégszeretetével, kincseivel, világával és üzenetével.

A járvány után ki vagyunk éhezve arra, hogy a személyes kapcsolatok újraéledjenek - hangsúlyozta, megjegyezve: idén július 19. és 24. között rendezik meg a Kárpát-medence nagyszabású szellemi találkozóját, Tusványost.

Mint kiemelte, a magyar kormány számára fontos a külhoni és az anyaországi magyarság összekapcsolódása. Jelentős összeggel támogatja évek óta a kormány a Kárpát-medence magyar és más nemzetiségű gazdaságfejlesztéseit. A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében eddig mintegy 200 milliárd forintot fordított a kormány ilyen típusú fejlesztésre, az elmúlt években több mint 3500 külhoni magyar cég kapott támogatást.

Hangsúlyozta: erőforrásként tekintenek a külhoni magyar vállalkozásokra, gazdasági társaságokra, amelyek megerősítik a magyar gazdaság erejét, de fordítva is így van: a magyar gazdaság is meg tudja erősíteni az ő működésüket. "Ennek jegyében kell összekapcsolni a termelési és fogyasztói piacokat a Kárpát-medencében. Ezért törekszünk arra, hogy ezek a vállalkozások fejlődjenek, előre tudjanak lépni" - mutatott rá, kiemelve: a határon túli magyarok boldogulása kihat azokra a nemzetekre és országokra, ahol élnek.

Banner Géza szerkesztő-műsorvezető, a fesztivál házigazdája elmondta: "Újra együtt" hívószóval rendezik meg a seregszemlét, amelyen valamennyi korosztálynak készülnek programokkal. Idén Tamási Áronról is megemlékeznek születésének 125. évfordulója alkalmából. A látogatók megismerhetik a székely vendégszeretetet, virtust és életérzést - hangsúlyozta.

Debreczeny István, a Székely Összefogás Alapítvány alapító tagja elmondta, hogy a székely kézművesek mellett 200 fellépő ad műsort a nagyszínpadon, az eseményen részt vesznek Hargita, Maros és Kovászna megye képviselői.

Domokos István, a fesztivál szervezője elmondta, hogy az esemény minden nap reggel 9-től este 9-ig várja a látogatókat kulturális, gasztronómiai, kézműves és gyerekprogramokkal, a belépés ingyenes.

A legfontosabb eseményeket a Székely Fesztivál 2022 Facebook-oldalán is lehet élőben követni.

A nyolcvan négyzetméteres színpadon fellép Jobbágytelkéről a Szépszivárvány néptáncegyüttes, a székelyudvarhelyi Boróka néptáncegyüttes, a Válinka tánccsoport és a Turul táncosok, valamint a Tisztás gyerekcsoport Kézdiszentkeresztről. Idén először könnyűzenei koncertek is lesznek: péntek este gyergyószékről a Teddy Queen rockegyüttes, másnap a Lazy Jam jazzegyüttes zárja az estet.

A Vendégváró Székelyföld című kiállítás minden nap más megye, köztük Hargita, Maros és Kovászna megye látnivalóit, kulturális értékeit mutatja be. A háromszéki Székely Csárda húszféle székely ételkülönlegeséggel várja a látogatókat.

Minden nap jótékonysági tombolasorsolást is tartanak, amelyen egyebek mellett dedikált focilabdát, a Magyar Tisztirend által készített kardot és utazást is kisorsolnak. A gyerekeket kézműves foglalkozások várják: lesz fafaragás, korongozás és kürtőskalács-készítés.