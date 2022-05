Akkor derül ki igazán, miért mennyit kell fizetni, ha leugrik az ember a legközelebbi szupermarketbe. Erre kértek egy berlini, egy bécsi, egy kolozsvári és egy prágai háziasszonyt – meg persze egy budapestit. Az eredmény önmagáért beszél.

Zsuzsa Kolozsváron, Ibolya Bécsben, Judit Budapesten az Aldiban, Éva Berlinben és Luca a prágai Billában szerezte be a bevásárlólistánkon szereplő árucikkeket. Nem volt mindig egyszerű dolguk. Berlinben például Éva nem talált napraforgóolajat, sőt egyáltalán nincs étolaj abban a boltban, ahol vásárolni szokott, és tapasztalata szerint másutt is hiánycikk. A háziasszonyok kukorica- vagy olívaolajat használnak - írja a Ripost.

Ez már így megy két hónapja

– mondta a Ripost7-nek Éva, hozzátéve:

Sokan felvásárolták a készleteket, a legrosszabbtól tartva, és mintha nem volna utánpótlás. A kereslet hatására viszont felszökött az olívaolaj ára.

Ugyanezt tapasztalta Tünde Bécsben: csak drága kukoricaolaj van, ő is azzal főz. A liszt mindenütt másféle, Berlinben, ahol Éva az Edekában vásárolt, például nem is kapott, csak réteslisztet.

Ez olyan szupermarket-hálózat, mint otthon a Spar vagy a CBA

– magyarázta, jelezve:

A BL55-ös liszt szintén hiánycikké vált, réteslisztet vettem, amely eleve drágább.

Tejből sincs egyforma: Bécsben, Berlinben és Prágában vagy 1,5-ös, vagy 3,5-ös zsírtartalmú UHT-tej kapható, így ez az ár-összehasonlítás is sántít picit. A csirkemell árát megadják ugyan kilóra is, de inkább 40 vagy 80 dekás kiszerelésben árusítják. A tészta jellege és kiszerelése is változó, de azért jól látszik, hogy annak az ára is emelkedett. Zsuzsa Kolozsváron mindenből a legolcsóbbat vette, ahogy szokta.

Bevásárlólista

Azt kérték tőlük, az alábbi termékeket tegyék kosarukba a háziasszonyok: 1 kg finomliszt, 1 kg kristálycukor, 10 db tojás, 0,5 kg száraztészta, 1 liter 1,5%-os UHT-tej, 1 kg csirkemell, 1 liter étolaj. Nem mindenhol sikerült mindent megvásárolni vagy ugyanolyan minőségben a kosárba tenni, az összehasonlításnál ezt figyelembe kell venni. Váltáskor a Valutaváltó portált használtuk, a vásárlás napján érvényes árfolyamon.

Bécs

0,5 l étolaj: 11,94 euró

1 kg bagettliszt: 3,90 euró

1 kg száraztészta: 2,99 euró

1 l 1,5%-os laktózmentes tej: 1,85 euró

1 kg kristálycukor 1,59 euró

Csirkemellet és tojást osztrák háziasszonyunk nem vett, mivel internetes rendelésen, ahogyan ő szokott vásárolni, azt nem lehet, viszont felszámítottak 9,90 eurót a házhoz szállításért. Tésztából 1 kilót vett.

Fizetett összesen:

32,17 euró, 12 255 Ft

(1 euró 380,98 Ft)

Minden kosárba ugyanaz került

Prága

1 l étolaj 56,90 korona

1 kg kristálycukor 19,90 korona

1 kg fehér liszt 29,90 korona

1 kg csirkemell 189,90 korona

10 db tojás 42,90 korona

1 l 1,5%-os tej 22,90

Luca száraztésztát nem vásárolt.

Fizetett összesen:

362,40 korona, 5620 Ft

(1 korona 15,50 Ft)

Kolozsvár

1 kg finomliszt: 2,99 lej

1 kg kristálycukor: 2,99 lej

10 db tojás: 7,90 lej

0,5 kg száraztészta: 3 lej

1 l tej: 6,69 lej

1 kg csirkemell: 16 lej

1 l étolaj: 11 lej

Fizetett összesen:

50,57 lej, 3880 forint

(1 lej=76,77 Ft)

Berlin

2×40 dekás csirkemell: 7,98 euró (1 kg 9,98 euró)

1 l tej: 1,39 euró

0,5 kg száraztészta: 1,79 euró

1 kg kristálycukor: 0,79 euró

1 kg finomliszt: 1,59 euró

10 db tojás: 2,99 euró

Étolaj nem volt.

Fizetett összesen:

16,53 euró, 6300 Ft

(1 euró 380,98 Ft)

Ez volt a budapesti háziasszony kosara

Budapest

10 db tojás: 419 Ft

70 deka csirke: 1266 Ft (1 kg 1799 Ft)

0,5 kg száraztészta: 369 Ft (1 kg 738 Ft)

1 l 1,5%-os tej: 265 Ft

1 kg finomliszt: 149 Ft

1 kg kristálycukor: 249 Ft

1 l étolaj: 599 Ft

Fizetett összesen: 3315 Ft

Ha hozzáadjuk az 533 forintot, ami a hiányzó 30 deka csirke ára (háziasszonyunk csak 70 dekás kiszerelést talált), még akkor is csak 3850 forintnál tartunk, vagyis a legolcsóbban Budapesten tudtunk bevásárolni.

