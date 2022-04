Talán döbbenetes, de a világ legkisebb falujának egyetlen lakosa van csupán. A világ legkisebb faluja a tengerentúlon található, méghozzá az Egyesült Államokban, a lakosságszám pedig ennél már nem is lehetne kevesebb, ugyanis a különleges helyen csupán egyetlen ember lakik – írja az Origo.

A Promotions.hu cikke szerint a falu Nebraskában található, a neve pedig Monowi. Ugyanakkor a településen a lakosságszámhoz képest megdöbbentően sok ember fordul meg naponta.

Az eldugott településen egyedül élő idős hölgyről készült poszt az Instagramon:

Kara és Nate, egy amerikai utazóblog szerkesztői korábban eltöltöttek egy napot Monowiban, és egy nagyszerű videót is készítettek a településről:

A falu egyetlen lakosa a már lassan a kilencvenedik életévéhez közelítő Elsie Eiler, aki szó szerint a falu mindenese, ő működteti többek között az egyetlen boltot is a környéken, ahová naponta átlagban 50 ember tér be, sőt, nála működik a település könyvtára is, ahol 5 ezer darab könyvet találhatnak meg azok, akik szeretnének valamit olvasni.

