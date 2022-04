Napjaink két, nemzetközi szinten is ismert és elismert magyar autóversenyzője, a túraautó-világkupa-győztes Michelisz Norbert és a háromszoros kamion Európa-bajnok Kiss Norbert is „ringbe száll” a Hungaroringen június 11-12-én tartandó Super Racing Fesztiválon. S ha a két sztárversenyző részvétele önmagában nem lenne elég vonzó (bár tudjuk, hogy a technikai sportok szerelmesei számára nagyon is az), ráadásként a rendezvény ingyenes lesz a nézők számára.

A versenyhétvége a Hungaroring Sport Zrt. és a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közös eseménye, így a két cég a szervezésben és az előkészületekben is együttműködik, ennek a kooperációnak köszönhető az is, hogy ingyenes lesz a rendezvény.

„Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk a Super Racing Fesztivál szervezésében és előkészítésében, amelyben a Hungaroring kiváló partnernek bizonyult – nyilatkozta Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Az Ügynökség számára nagyon fontos, hogy ezen a komplex rendezvényen négy különböző sorozat futamát tartják meg a hétvégén. A tradicionális sorozatok mellett két elektromos meghajtású sorozat futamait is, ez összhangban van a HUMDA működéséi irányaival, és egyértelműen a jövőbe mutat. Kiegészítő rendezvényként mobilitási konferencia, elektromos járművek kiállítása és a gyermekek közlekedésbiztonságának növelését elősegítő road-show színesíti a hétvége programját.”

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint nagyszabású technikaisport-fesztiválra, a magyar autósport ünnepére készül a magyar F1-es pálya, ahol a közönség láthatja a jelenkor két legnépszerűbb magyar versenyzőjét.

„Fantasztikus program állt össze a Super Racing Fesztiválra, számunkra mindig is nagyon fontos volt, hogy magyar pilótákkal teletűzdelt nemzetközi sorozatokat hozzunk el a pályánkra. Most ez egy nagy, ingyenes rendezvény keretében valósul meg, aminek nagyon örülünk, hiszen a magyar szurkolók – és egyáltalán az autósport-rajongók – számára ez igazi csemege lesz. Bízom benne, hogy méltó felvezetése lesz ez a versenyhétvége az idei teltházas Formula 1-es Magyar Nagydíjnak.”

Michelisz Norbert az ötödik szezonját kezdi meg a Hyundai színeiben (ezzel a márkával szerezte meg a világkupa-győzelmet is), ráadásul két sorozatban, hiszen a túraautó-világkupa mellett rajthoz áll az elektromos túraautó-sorozatban, az ETCR-ben is.

„Régóta vártam egy olyan jó hírre, mint amilyen az, hogy a nézők számára ingyenes lesz a futam, így sokkal inkább családi rendezvény hangulata lesz a Super Racing Fesztiválnak – mondta Michelisz Norbert. – Ha jól emlékszem, az első WTCC-s év is ingyenes volt számukra, talán ennek is köszönhető, hogy hatalmas embertömeg és leírhatatlan hangulat volt a versenypályán, a mai napig felejthetetlen pillanatokkal. Nehéz szavakkal leírni, ami akkor a Ringen történt, így mindenkit csak arra buzdítok, hogy ha volt már itt, akkor jöjjön megint, ha pedig nem, akkor próbálja ki. Mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik a versenyautók iránt, megtalálja majd itt a szórakozását. Ami engem illet, számomra nagyon sűrű lesz a hétvége, mert két sorozatban is versenyzek, kis túlzással az egyik autóból kiszállok, és már bele is ülök a másikba, de azért remélem, arra is lesz időm, hogy a szurkolókkal találkozzak.”

Kiss Norbert tavaly a Révész Racing színeiben nagy sikereket ünnepelt a Hungaroringen, az év végén pedig megszerezte harmadik Európa-bajnoki címét.

„Nagyon örülök, hogy folytatódik a szép hagyomány a Super Racing Fesztivállal, és hogy újra nagy, közös versenyhétvége lesz a Ringen – nyilatkozta Kiss Norbert. – A tavalyi hazai verseny jól sikerült, volt egy kis technikai hibánk, de kimozogtuk, és nagyon gyorsak voltunk, maximálisan kiaknáztuk a hazai pálya előnyét, és szeretnénk ezt megtenni az idén is. Április elején már teszteltünk a Hungaroringen, és megyünk a jövő héten is – mi nem járunk külföldre, a hazai pálya tökéletes a felkészülésre. A köridőket látva optimista vagyok, és egyáltalán nem bánom, hogy mindenki az én skalpomra vadászik, mert mindig az volt a célom, hogy nyerjünk, amikor pedig nyertünk, akkor az, hogy megvédjük a címünket. Most sincs ez másként. Az ellenfelekkel igazából nem foglalkozom, úgy gondolom, ha magunkra figyelünk, és a saját dolgunkat jól végezzük, jól felkészülünk és kihasználjuk a lehetőségeinket, harcban leszünk a bajnoki címért.”

Amint az a nyilatkozatokból is kiderül, a túraautó-világkupa (Tassi Attila személyében még egy magyar résztvevője biztosan lesz a sorozatnak) és a kamion Európa-bajnokság futama mellett betétfutamként láthatják a nézők az elektromos TCR-sorozat (amelyben Michelisz Norbert is rajthoz áll), valamint az elektromos formulaautó-sorozat, az ERA versenyeit, ami „valódi csemege” az autósport rajongói számára.

A Super Racing Fesztivál a nézők számára a nézőtérre ingyenes, ugyanakkor korlátozott számban hamarosan elérhetőek lesznek paddock-belépők a gpticketshop.hu oldalon – a hétvégi paddock-bérlet ára 5000, a napi paddock-jegyé pedig 3000 forint lesz.