Az aktív életmód az egészség, a hazánk és a pénz miatt is fontos – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter Siófokon csütörtökön. Novák Katalin az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által szervezett Aktív Magyarország Korszaknyitó Konferencián hangsúlyozta: szükség van rá, hogy érezzük, aktivitással sokat tudunk tenni magunkért és a környezetünkért.

- közölte.

A miniszter szavai szerint „ha felkerekedünk, megismerhetjük a hazánkat, megtanulhatunk vágyakozni az után, ami a miénk, vagyis Magyarország iránt, és megtanulhatjuk, hogy milyen gazdag országban élünk a természeti kincseket és az azok felfedezését segítő emberek tekintetében. Olyan tájakat látni Magyarországon, amiket irigyelnénk külföldön – jelentette ki.

Novák Katalin megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány idején sokan nem tudtak utazni, kényszerűségből fedezték fel szűkebb és tágabb környezetüket, amely olyan felismerésekre késztette őket, amikre nem is számítottak.

A miniszter óriási ajándéknak nevezte, hogy Magyarországon is lehet síelni, és hamarosan sokan élvezhetik az előzetesen felszerelt hegyi utak, a via ferrata nyújtotta kikapcsolódási formát is.