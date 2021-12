348 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciójában a hétvégén országszerte.

A gyűjtés az ország 160 településén, 315 áruházban 6500 önkéntes részvételével zajlott. A tartós élelmiszereket az Élelmiszerbank országszerte 300 karitatív szervezet közreműködésével juttatja el a rászorulókhoz a következő hetekben. Összesen 70 ezer ember részesül majd a felajánlásokból, elsősorban nagycsaládosok, idősek, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, gyermekotthonok lakói és további szociális intézmények gondozottjai.

A 348 tonnás végeredmény azt jelenti, hogy a vásárlók a 3 napos akció minden percében 223 kiló tartós élelmiszert adtak össze a jó célra.

Elsősorban olyan alapvető fontosságú termékek érkeztek, mint tészta, konzervek, rizs, liszt, cukor és étolaj. Ezenkívül az összegyűjtött bébiétel, tartós tej és különféle édességek is fontos részét képezik majd az rászorulókhoz kerülő élelmiszercsomagoknak.

Ahogy 2006 óta minden évben, az Élelmiszerbank idén is közös segítségnyújtásra hívta az ország lakosságát, hogy könnyebbé tegyék az ünnepi időszakot nehéz sorsú embertársaink számára. Azt kérték, hogy aki teheti, a hétvégi vásárlásakor gondoljon a nélkülöző emberekre, családokra, és vegyen valamilyen tartós élelmiszert az ő számukra is. A Tesco az adományt ebben az évben is kiegészíti az áruházlánc üzleteiben november 19. és 21. között összegyűjtött tartós élelmiszerek értékének 20 százalékával, pénzadomány formájában. Emellett a Tesco Otthonról szolgáltatása egészen december 5-ig lehetőséget kínál a jótékonykodásra. A honlapon még bárki vásárolhat adományként tartósélelmiszer-csomagokat, amelyeket az Élelmiszerbank és partnerei az ünnepi időszakban juttatnak el a nélkülöző emberekhez, családokhoz.