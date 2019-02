Van esély a gyermekvállalásra a rákbetegség után? Egy magyar orvoscsoportnak köszönhetően, igen

Esély a gyermekvállalásra a rákbetegség után?

A kutatási alap létrehozója, Dr. Vereczkey Attila

Pro bono: pénzügyi alap, hogy megszülethessenek a kívánt babák

Nagyon örülünk a kutatás sikerének, hiszen ez egy nagyon bonyolult és több szakterületet érintő komplex feladat volt. Arra különösen büszke vagyok, hogy egy magán intézményben, állami támogatás nélkül sikerült ezt az eredményt elérni, így nagy örömmel indítjuk újra a kutatási alapot és amennyiben a folytatáshoz szükséges engedélyeket megkapjuk, folytatjuk a beavatkozásokat."

Zöldebb egészségügyi intézményeket!

Az elmúlt időszak kutatásainak eredményeképpen egyre nagyobb túlélési esélyei vannak azon betegeknek, akiket daganatos betegségekkel kezelnek. Ezen folyamat eredményeként a kezelések utáni minőségi élet biztosítása kiemeltebb és hangsúlyosabb feladattá vált – mondta Dr. Vereczkey Attila szülész-nőgyógyász, meddőségi és endoszkópos specialista, a Versys Clinics – Humán Reprodukciós Intézet alapítója és igazgatója.Hozzátette: mivel a rosszindulatú daganatok kezelésekor sokszor besugárzásnak vagy kemoterápiának van kitéve a páciens, akinek így sokszor ezek következményeként a petefészek működés károsodásával, így meddőséggel kell szembenéznie. Ez fontos és súlyos probléma, amely nem csak az egyéni szempontok miatt, de társadalmi hatásai okán is megoldásra vár.Ezt a helyzetet kívánja megoldani a kutatás formájában végzett eljárás, amelyet Magyarországon elsőként a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet szakemberei végeztek el.A petefészekszövet transzplantáció keretében a rákos betegeknél – a kezelés megkezdése előtt – lefagyasztják a petefészek szövetét. Később, a sikeres eljárás után az immár gyógyultnak tekintett páciensbe a fagyasztott szövet transzplantációja helyreállíthatja a normális petefészekfunkciót, amely hormont termel és újra indítja a petesejtek működését, azaz elkerülheti a meddőséget.Bár az eljárás még mindig kísérleti jellegű, a petefészekszövetek fagyasztása és az azt követő autotranszplantáció a legújabb kutatások szerint több száz egészséges kisbaba születéstét eredményezte már világszerte.A klinika 2013-ban kezdte meg ezt a kísérleti programot. Csak azok a betegek vettek részt a vizsgálatban, akiknél a petefészkekre gonadotoxikus kezelést írtak elő.Magyarországon a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet Onkofertilitás munkacsoportja kapott kutatási engedélyt az ETT-Humán Reprodukciós Bizottság javaslatára a petefészekszövet-fagyasztására és visszaültetésére olyan páciensek esetében, akik rosszindulatú daganatos megbetegedéssel küzdenek.Nemzetközi ajánlások alapján a módszer a jövőben talán kikerülhet a kutatási eljárások kategóriájából és a bevett szakmai beavatkozások egyikévé válhat., így a kutatás teljes költségét a Versys Clinics-Humán Reprodukciós Intézet kutatási alapja biztosította, amely eddig több, mint 25 millió forint volt.Ennek megfelelően 2019-ben több magyarországi és ugyanannyi határon túli magyar nő fertilitás prezervációs kezelését segíti a klinika abból a célból, hogy a rákos megbetegedésben szenvedő pácienseknek is esélyük legyen a gyermekvállalásra.A kutatási alap létrehozója, Dr. Vereczkey Attila így nyilatkozott:2019-ben a Versys Clinics Going Green-kampányba kezd. A környezettudatos viselkedést a mindennapok részévé kívánja tenni az intézmény, ennek keretében megszüntetnek minden olyan esetlegesen károsító hatást, mely az intézmény pácienseire, vagy az intézmény környezetére vonatkozik. Pl.: mellőzik a PET-palackok használatát, papírmentes dokumentációra állnak át, stb.