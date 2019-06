Új helyre költözik a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikája

Új helyszínen, a külső klinikai tömb VIII. kerületi, Tömő utcai épületében működik július 2-ától a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikája - tájékoztatta az intézmény hétfőn az MTI-t.



A költözés június 15-én elkezdődött, emiatt július elsejéig szünetel a betegfelvétel a klinikán, ám időszakosan a Semmelweis Egyetem más klinikái, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a törökbálinti tüdőgyógyintézet és az Uzsoki Utcai Kórház is részt vesz a betegellátásban.



A közleményben hangsúlyozták, hogy a tüdőbetegek ellátása biztonságos és zavartalan, a klinika már tájékoztatta az áthelyezésről azokat a pácienseit, akik ebben az időszakban is fekvőbeteg-ellátásra szorulnak.



Az érintett időszak beutalási rendjének módosításáról egyeztettek a központi ágynyilvántartóval, valamint az Országos Mentőszolgálattal is. A tüdőtranszplantált betegek ellátása a költözés alatt is folyamatos. A rendszeres onkológiai kezelésben részesülők kezelését már hónapok óta úgy szervezte a klinika, hogy mindenki időveszteség nélkül, protokoll szerint kapja az ellátást. A kontrollokra és a további kezelésekre minden esetben megtörtént az előjegyzés - közölték.

A

z eddig a Szent János Kórház telephelyén működő pulmonológiai klinika költözéséről egy tavaly decemberi kormányhatározat rendelkezett. A Tömő utcai épület felújítására és az eszközpark fejlesztésére 1,5 milliárd forintos forrást biztosított a kormány.