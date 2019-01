Új eszközt fejlesztettek ki a Parkinson-kór kezeléséhez

A Parkinson-kór vagy epilepszia kezelésére alkalmas, vezeték nélküli idegstimulátort fejlesztettek ki amerikai kutatók.



A Kaliforniai Egyetem, Berkeley kutatói a Nature Biomedical Engineering folyóirat hétfői kiadásában számoltak be a vezeték nélküli neuromodulációs eszköz (WAND) létrehozásáról, amely képes elektromos hullámokkal ösztönözni az agyat. Az agyi pacemakerként működő eszköz automatikusan figyeli az agy elektromos aktivitását, és akkor stimulálja az agyat, ha hibát észlel.



Mivel egyidejűleg képes az agyi tevékenység megfigyelésére és a stimulációra, a WAND megakadályozhatja az agyi hullámok nem kívánt mozgását azzal, hogy valós időben beállítja a stimulációs paramétereket, ha a remegés vagy a roham jeleit észleli.



A WAND felülmúlja a korábbi hasonló eszközöket, mivel lehetővé teszi a rendkívül finom beállításokat a rohamot vagy a remegést megelőzően az optimális elektromos ingerléshez, amely egyébként roppant időigényes és költséges lenne.



A WAND azzal is felülkerekedik a hasonló zártláncú rendszereken, hogy több mint 128 csatornán, illetve az agy 128 pontjáról képes rögzíteni az elektromos aktivitást.



Rikky Muller, az egyetem elektromos-mérnöki és számítógép-tudományi docense elmondta: az eszközt kifejlesztő kutatócsoportjával most azon dolgoznak, hogy olyan okos eszközöket fejlesszenek, amely meghatározzák a legoptimálisabb kezelési módot a neurológiai betegségekkel küzdő páciensek számára.