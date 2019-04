Több tini lett öngyilkos az USA-ban a 13 Reasons Why című sorozat megjelenése után

VAN SEGÍTSÉG!



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az ongyilkossagmegelozes.hu weboldalt!

Csaknem harminc százalékkal megnövekedett a fiatalok által elkövetett öngyilkosságok száma az Egyesült Államokban a 13 Reasons Why című filmsorozat megjelenése utáni hónapban. A 2017-ben a Netflix streamingszolgáltatón elindult filmsorozatban látható egy jelenet, melyben egy tinédzser lány felvágja ereit. Az amerikai Országos Egészségügyi Intézet (NIH) támogatásával hétfőn megjelent tanulmány összefüggésbe hozta a sorozat megjelenését azzal, hogy 2017 áprilisában 28,9 százalékkal megemelkedett a 10-17 év közötti amerikai fiatalok körében az öngyilkosságok aránya. A tanulmány szerint a 10-17 éves korosztályban a sorozat bemutatását követő hónapokban magasabb volt az öngyilkosságok aránya, aminek eredményeképpen 2017 áprilisa és decembere között megközelítőleg 195-tel több öngyilkosság történt, mint amennyi a korábbi adatok alapján megjósolható lett volna.A kutatók elismerik: a tanulmánynak vannak korlátai, melyek miatt nem tudnak sem közvetlen kapcsolatot felállítani a 13 Reasons Why és az öngyilkosságok arányának emelkedése között, sem más tényezőket kizárni. A sorozat egy tinédzser történetét meséli el, aki 13 felvételt hagy hátra, melyek mindegyikében azt magyarázza el, miért döntött úgy, hogy kioltja az életét. Az első évad utolsó epizódjában látható, amint a lány felvágja az ereit a fürdőkádban. A valósághű jelenet felháborodást váltott ki a szülők és az egészségügyi szakértők között. A sorozat második évada 2018 májusában jelent meg, a harmadik évadot pedig már megrendelte a Netflix. A streamingszolgáltató még nem reagált a hétfői tanulmányra. Red Hastings elnök azonban 2018 júniusában a harmadik évad megrendelése mellett érvelve elmondta: "A 13 Reasons Why hatalmas népszerűségre tett szert és sikeres lett. Vonzó tartalom. Bár vitatható, mégsem kötelező néznie senkinek".