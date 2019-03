Több mint négyszáz szervátültetés volt 2018-ban Magyarországon

Tavaly több mint négyszáz szervátültetést végeztek Magyarországon, ebből körülbelül ötven élődonoros volt - közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetségének (MSZSZ) elnöke szerdán az M1 aktuális csatornán.



Berente Judit azt mondta, Magyarországon leggyakrabban vesét ültetnek át, ezt követi a máj, majd a szív és végül a tüdő.



A szervek nagy részét Magyarországon veszik ki, de az Eurotransplanttól is érkezhet szerv - tudatta.



Ismertette, a szervadományozás anonim, a szervátültetettek viszont szeretnének köszönetet mondani a donornak, ezért a szövetség 2001-ben kopjafát állított a budapesti Fiumei úton, hogy meg lehessen emlékezni az ismeretlen donorról.



Március 21-én az ismeretlen donor napján sok donorcsalád is ellátogat a helyszínre - tette hozzá a szövetség elnöke.



Grózli Csaba, az MSZSZ stratégiai és orvos igazgatója arról beszélt, hogy a magyar szervátültetéseket sebésztechnikailag és a rendelkezésre álló gyógyszerekkel a legmagasabb szinten tudják végezni. Az utógondozásban azonban szerinte még lehetne fejlődni.



Kitért arra is, hogy a szervátültetés után a betegeknek meg kell tanulniuk az új élettel bánni, ezért a friss szervátültetettek Képzett beteg című háromnapos programon vehetnek részt, amelyen orvos, dietetikus, testnevelő, családterapeuta és pszichológus segíti őket.



A programban eddig több mint hatszázan vettek részt - tette hozzá.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)