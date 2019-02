Sok szívbeteg nem fogadja meg az orvosa tanácsát

A tanulmányhoz 27 ország több mint 8200 szívbetegének adatait elemezték. A kutatást a European Journal of Preventive Cardiology című szaklapban ismertették.



A megkérdezett páciensek 19 százaléka közölte, hogy betegsége ellenére továbbra is dohányzik, 82 százalék maradt túlsúlyos és 34 százalék mozgott keveset az Euroaspire című, a szív- és érrendszeri betegek életmódjáról, kockázati tényezőiről és kezeléséről szóló felmérés alapján.



A dohányzó szívbetegek többsége nem próbált meg leszokni a dohányzásról, nem is tervezte ezt.



Európában majdnem minden második halálozás szív- és érrendszeri okokra vezethető vissza - mondta el Kornelia Kotseva, az Imperial College London kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



A kutatókat leginkább az döbbentette meg, hogy elegendő lehetőség állt a páciensek rendelkezésére: a betegek a szakemberek tanácsai alapján megtanulhatták volna az egészségtudatos életmódot.



A vizsgálatban csak minden hatodik dohányos állította, hogy még sosem kapott segítséget a dohányzásról való leszokáshoz, alig minden második nyilatkozott úgy, hogy sosem kapott tanácsot arról, hogyan építse be a mozgást a mindennapjaiba.



A négy évvel ezelőtti, hasonló témájú tanulmány számai még rosszabbak voltak, többen dohányoztak, kevesebben vettek részt rehabilitációs programokban.