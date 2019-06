San Franciscóban betiltják az elektromos cigaretták árusítását

A kaliforniai nagyvárost irányító önkormányzati felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag szavazták meg az elektromos cigaretták - vagy más néven: e-cigaretták - forgalmazásának tilalmát a városban. San Francisco az első amerikai város, ahol ilyen tilalmat hoztak az e-cigarettákkal szemben. A tiltás egyelőre átmeneti, addig marad érvényben, amíg az amerikai gyógyszer-és élelmiszerfelügyelet (FDA) el nem végzi a forgalmazáshoz szükséges vizsgálatokat.



"Ez döntő lépés annak érdekében, hogy elejét vegyük újabb fiatal nemzedékek nikotinfüggőségének" - nyilatkozta a szavazás után Dennis Herrera, a város ügyésze, aki egyike volt a javaslat előterjesztőinek. Mint mondta: erre a döntésre nem lett volna szükség, ha a szövetségi kormányzat jól végzi a munkáját. "Az e-cigarettákat a törvény előírása szerint nem lehet forgalmazni a szövetségi gyógyszer-, és élelmiszerfelügyelet (FDA) felülvizsgálata nélkül. Valamilyen oknál fogva az FDA eddig nem tett eleget e törvényi kötelezettségének, és ha a szövetségi kormány nem lép, megteszi ezt San Francisco városa" - fogalmazott Herrera.



London Breed polgármesternek tíz nap áll rendelkezésére, hogy aláírja az erről szóló határozatot, amely az aláírást követően hét hónap után lép érvénybe. A határozat tiltja az e-cigaretták online-forgalmazását is a városban.



Az elektromos cigaretták gyártásában vezető szerepet betöltő Juul Labs nevű cég - amelynek székhelye éppen San Franciscóban van - a sajtóhoz eljuttatott közleményben reagált. A kommünikében Ted Kwong szóvivő hangsúlyozta, hogy azok a felnőttek, akik eddig e-cigarettával éltek, most majd kénytelenek lesznek visszatérni a sokkal károsabb, halált okozó cigarettákhoz, az aktív dohányos felnőttektől megtagadják a lehetőséget, hogy az e-cigarettára térjenek át, és mindezeken kívül a tiltás életre hívja az e-cigaretták feketepiacát is. A cég álláspontja szerint a megoldás nem a tiltás, hanem a fiatalabb korosztályok e-cigarettához férésének és használatának megvitatása.



A vállalat szóvivője ugyanakkor megjegyezte, hogy a Juul Labs osztja a város vezetőinek azt a célkitűzését, hogy távol tartsák a fiatalokat az e-cigarettáktól.



"Évtizedeken keresztül harcoltunk a nagy dohánygyárak ellen, és most újból harcolnunk kell az e-cigaretták ellen" - nyilatkozta Shamann Walton, az önkormányzat egyik tanácsnoka.



Az Egyesült Államokban 18 éves kor betöltése után lehet dohányárut vásárolni, Kaliforniában és 15 más tagállamban azonban ez a korhatár 21 év. Ennek ellenére az e-cigaretták terjedése rohamos a tizenévesek körében. Az NPR információi szerint a múlt napban minden ötödik középiskolás jelezte, hogy e-cigarettát használ. Ez a duplája a 2017 májusában mért adatoknak. Ráadásul már a nyolcadikos diákok körében is erőteljesen terjedőben van az elektromos cigaretta.



Az amerikai közegészségügyi tisztségviselők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy van ok aggodalomra a fiatalok körébent terjedő e-cigaretták miatt, hiszen a nikotin - ebben a formában is - erőteljesen károsítja a fejlődésben lévő agyat. A Járványkezelési - és Megelőzési Központ (CDC) szakemberei pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy az elektromos cigarettával élők könnyebben szoknak rá a hagyományos cigarettákra.