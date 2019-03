Óvja meg veséjét egészséges életmóddal

Ha a vesénkre vigyázunk, az életünkre vigyázunk. Szerencsére egyre többen figyelnek oda az egészségükre, de még van hova fejlődnünk. Hazánkban az emberek nagy része még mindig túlsúlyos és mozgásszegény életmódot folytat. Már ez a két tényező elegendő ahhoz, hogy nagyobb eséllyel alakuljon ki vesebetegség. Törekedjünk arra, hogy hetente öt alkalommal mozogjunk legalább 30 percet, mert a rendszeres mozgás csökkentheti egyes betegségek kialakulásának kockázatát, de a sport a már kialakult betegségek esetében is jótékonyan hathat az egészségre. A dohányzásról való leszokás nem csak a tüdőrák kialakulásának kockázatát csökkenti, hanem a szív-érrendszeri megbetegedésekét és így a vesebetegségét is"

Minden év márciusának második csütörtökén tartják a Vese Világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vesék fontosságára, a vesebetegség veszélyeire és megelőzésének lehetőségeire. Mit lehet tenni a vesék egészségének megóvásáért? A B. Braun Avitum dialízishálózatának három orvos igazgatója válaszol erre a kérdésre.Hazánkban minden tizedik ember érintett valamilyen vesebetegségben, és a betegek száma folyamatosan nő.A veseelégtelenséghez vezető betegségek kellő ismerete az egyik legfontosabb pillére a megelőzésnek és az időben történő felismerésnek. Az idei Vese Világnap középpontjában a globális veseegészség és megtartásának fontossága áll, mivel– nyilatkozta a világnap kapcsán dr. Zakar Gábor, a székesfehérvári, B. Braun Avitum dialízisközpont orvos igazgatója.

A Vese Világnap kapcsán azt kellene elsősorban tudatosítani magunkban, hogy a vesék létfontosságú szervek, és az optimális működésük megőrzéséhez szükség van arra, hogy ne csak akkor foglalkozzunk velük, amikor már baj van. Az egészséges életmódnál a legfontosabb a tudatosság és a mértéktartás. Elsősorban törekedjünk az ideális testsúly elérésére, amihez a rendszeres és tervezett testmozgás mellett a megfelelő táplálkozás elsődleges. Próbáljuk meg kerülni a készételeket, a füstölt ételeket, vagy pl. a chipset és a gyorséttermi termékeket, mert ezek rengeteg sót tartalmaznak, az ajánlott napi sóbevitel pedig max. 5 gramm. Ezenkívül mértékkel fogyasszunk magas cukortartalmú ételeket, mert ezek cukorbetegség kialakulásához vezethetnek. A krónikus vesebetegek több mint fele azért lett vesebeteg, mert vagy cukorbetegség, vagy magasvérnyomás-betegség alakult ki náluk és ezek szövődményeként jelentkezett a vesebetegség. Ezek a népbetegségek részben a helytelen életmód következményei. Ilyenkor a vesék nem okai, hanem elszenvedői a szervezetet érintő más megbetegedésnek, ezért is szükséges törekedni az egészséges életmódra"

– tette hozzá dr. Halmai Richárd, a B. Braun dunaújvárosi dialízisközpontjának orvos igazgatója., amiről dr. Ambrus Csaba, a budapesti B. Braun-dialízisközpont orvos igazgatója az alábbiakat nyilatkozta: „A népszerű fájdalom- és gyulladáscsökkentő készítmények rendszeres és hosszan tartó szedése összefüggésbe hozható a krónikus vesebetegség kialakulásával. Természetesen, ha valakinek migrénje van vagy lázas, alkalmanként alkalmazhatók ezek a gyógyszerek, de szedésükkor ügyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra is. Azok, akiknél állandó gyógyszeres kezelés szükséges – pl.: vérnyomáscsökkentő – mindenképpen egyeztessenek orvosukkal, mert többféle gyógyszer egyszerre történő szedése akár 1-2 nap alatt ronthat a vese működésén. Ezenkívül célszerű a fehérjeturmixok fogyasztásának az elkerülése, mert ezen készítmények kedvezőtlenül hathatnak a vesék működésére."A fentieken kívül. Ha panaszmentesek vagyunk, akkor is évente legalább egy alkalommal vegyünk részt szűrővizsgálaton, mert. Fájdalommentes vizelet- vagy ultrahangvizsgálattal, valamint vérvétellel – vesefunkció-vizsgálattal (GFR ) – ellenőrizhető a vese állapota.A beteg dolgozhat, mozoghat, társadalmi életet élhet és utazhat is. Vesepótló kezelésre akkor van szükség, ha a vese kiválasztó funkciója az egészséges állapot egytized részének környékére csökken, mert ilyenkor a vérben felhalmozódott salakanyagok és víz életveszélyes állapotot idézhetnek elő. Az életben tartó dialíziskezelés minden érintett beteg számára elérhető. A B. Braun Avitum hálózata a magyar vesebetegek közel 40 százalékának nyújt minőségi művesekezelést, amely a betegek életminőségének megtartása mellett jó alapja lehet egy sikeres vesetranszplantációnak is.Látogasson el a www.bbraun.hu/vesevilagnap holnapra és tudjon meg többet a vesebetegségről!